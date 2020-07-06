«Манчестер Юнайтед» может купить Адама Траоре вместо Санчо

«Манчестер Юнайтед» изучает альтернативные варианты усиления флангов атаки на случай неудачи в переговорах по трансферу вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

По информации Sport.es, в частности, манкунианцы интересуются Адама Траоре из «Вулверхэмптона».

Однако за 24-летнего испанца требуют 100 миллионов евро – потратить такую сумму в условиях кризиса «МЮ» не может.

Еще один запасной вариант – полузащитник «Реала» Хамес Родригес, на которого тренерский штаб мадридцев не рассчитывает.