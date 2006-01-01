Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры – 4:2.

За каталонскую команду дебютировал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который перешел бесплатно этой зимой из «Арсенала».

Форвард заменил Адама Траоре, сделавшего результативную передачу в своей первой игре после возвращения в «Барселону».

У «Барселоны» при Хави 1 поражение в 10 матчах

«Атлетико» пропустил 4 гола в Примере впервые с 2012 года, снова от «Барселоны»

Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (4:2) и поднялась на четвертое место