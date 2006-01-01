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    Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения

    «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры – 4:2.

    За каталонскую команду дебютировал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который перешел бесплатно этой зимой из «Арсенала».

    Форвард заменил Адама Траоре, сделавшего результативную передачу в своей первой игре после возвращения в «Барселону».

    У «Барселоны» при Хави 1 поражение в 10 матчах

    «Атлетико» пропустил 4 гола в Примере впервые с 2012 года, снова от «Барселоны»

    Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (4:2) и поднялась на четвертое место

    Источник: «Бомбардир»

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      Lipatoff 1 час назад

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