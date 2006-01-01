Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

Защитник «Барселоны» Дани Алвес пропустит два следующих матча Примеры.

38-летнего бразильца дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2). Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.

Арбитр посчитал, что защитник сделал это без намерения сыграть в мяч. За такие нарушения накладывается как минимум двухматчевая дисквалификация.

Таким образом, Алвес пропустит матчи с «Эспаньолом» и «Валенсией».

В матче с «Атлетико» бразилец забил гол, сделал ассист и удалился.

Алвес сделал ассист в первом матче в Примере после возвращения в «Барселону».

Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).

Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»

Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

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