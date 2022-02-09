Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

Защитник «Барселоны» Дани Алвес пропустит два следующих матча Примеры.
38-летнего бразильца дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2). Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.
Арбитр посчитал, что защитник сделал это без намерения сыграть в мяч. За такие нарушения накладывается как минимум двухматчевая дисквалификация.
Таким образом, Алвес пропустит матчи с «Эспаньолом» и «Валенсией».
- В матче с «Атлетико» бразилец забил гол, сделал ассист и удалился.
- Алвес сделал ассист в первом матче в Примере после возвращения в «Барселону».
- Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
Источник: Sport.es