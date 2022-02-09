Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

Защитник «Барселоны» Дани Алвес пропустит два следующих матча Примеры.

38-летнего бразильца дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2). Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.

Арбитр посчитал, что защитник сделал это без намерения сыграть в мяч. За такие нарушения накладывается как минимум двухматчевая дисквалификация.

Таким образом, Алвес пропустит матчи с «Эспаньолом» и «Валенсией».