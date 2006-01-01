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    Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

    Защитник «Барселоны» Дани Алвес пропустит два следующих матча Примеры.

    38-летнего бразильца дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2). Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.

    Арбитр посчитал, что защитник сделал это без намерения сыграть в мяч. За такие нарушения накладывается как минимум двухматчевая дисквалификация.

    Таким образом, Алвес пропустит матчи с «Эспаньолом» и «Валенсией».

    • В матче с «Атлетико» бразилец забил гол, сделал ассист и удалился.
    • Алвес сделал ассист в первом матче в Примере после возвращения в «Барселону».
    • Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).

    Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»

    Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

    Алвес – о непопадании в заявку «Барсы» на ЛЕ: «Тренер знает, что я об этом думаю»

    Источник: Sport.es

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