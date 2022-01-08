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  • 38-летний Дани Алвес сделал ассист в 1-м матче Примеры после возвращения в «Барселону»

38-летний Дани Алвес сделал ассист в 1-м матче Примеры после возвращения в «Барселону»

8 января 2022, 21:57
1

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной». Гости открыли счет на 57-й минуте.

Автором мяча стал Люк де Йонг, ассистентом – защитник Дани Алвес. Это его первый матч в Примере после возвращения в «Барселону».

  • Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
  • В матче с «Гранадой» он вышел в основе.
  • «Барселона», если выиграет, поднимется на 3-е место.

Тер Стеген проводит 200-й матч в Примере

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Гранада Алвес Дани
Комментарии (1)
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zigbert
1641730556
Не стареют душой ветераны.
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