38-летний Дани Алвес сделал ассист в 1-м матче Примеры после возвращения в «Барселону»

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной». Гости открыли счет на 57-й минуте.
Автором мяча стал Люк де Йонг, ассистентом – защитник Дани Алвес. Это его первый матч в Примере после возвращения в «Барселону».
- Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
- В матче с «Гранадой» он вышел в основе.
- «Барселона», если выиграет, поднимется на 3-е место.
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Источник: Бомбардир.ру