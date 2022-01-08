38-летний Дани Алвес сделал ассист в 1-м матче Примеры после возвращения в «Барселону»

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной». Гости открыли счет на 57-й минуте.

Автором мяча стал Люк де Йонг, ассистентом – защитник Дани Алвес. Это его первый матч в Примере после возвращения в «Барселону».

Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).

В матче с «Гранадой» он вышел в основе.

«Барселона», если выиграет, поднимется на 3-е место.

Тер Стеген проводит 200-й матч в Примере