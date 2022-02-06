Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»

«Барселона» победила «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры – 4:2. Один из голов на счету защитника Дани Алвеса.

Бразилец стал самым возрастным автором гола в истории каталонской команды. Он забил в возрасте 38 лет и 276 дней.

Прежний рекорд принадлежал защитнику Жоану Сегарре, забившему в 36 лет и 163 дня в сезоне-1963/64 .

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