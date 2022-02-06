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    Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»

    «Барселона» победила «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры – 4:2. Один из голов на счету защитника Дани Алвеса.

    Бразилец стал самым возрастным автором гола в истории каталонской команды. Он забил в возрасте 38 лет и 276 дней.

    Прежний рекорд принадлежал защитнику Жоану Сегарре, забившему в 36 лет и 163 дня в сезоне-1963/64 .

    Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

    Алвес – о непопадании в заявку «Барсы» на ЛЕ: «Тренер знает, что я об этом думаю»

    Алвес недоволен, что его не включили в заявку «Барсы» на Лигу Европы (Sport.es)

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13650

      житель СПб 1 час назад

      Достойный рекорд! Но он, наверное, и самый возрастной удаленный игрок!

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