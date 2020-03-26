Мане – лучший игрок сезона АПЛ по версии The Guardian и другие номинации

Британское издание The Guardian подвело промежуточные итоги приостановленного сезона АПЛ.
- Лучший игрок – нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
- Лучший молодой игрок – вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.
- Лучший гол – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне 30 ноября в ворота «Ньюкасла».
- Лучший тренер – Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед».
- Лучший трансфер – Дэнни Ингс из «Ливерпуля» в «Саутгемптон».
- Худшая команда – «Тоттенхэм».
- Лучший матч – игра 19-го тура между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» (3:2).
Источник: The Guardian