«Челси» может потратить до 200 миллионов на летние трансферы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель обсудил летнюю трансферную кампанию с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

По информации The Telegraph, немец попросил усилить состав команды защитником, хавбеком и нападающим. На покупку новых игроков клуб может потратить до 200 миллионов фунтов.

В списке интересов «Челси» находятся Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Интер»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Деклан Райс («Вест Хэм») и Орельен Чуамени («Монако»).

Ожидается, что новые контракты с клубом подпишут Тиаго Силва, Н'Голо Канте и Андреас Кристенсен. Также Тухель настаивает на продлении соглашения с Антонио Рюдигером, но договориться с ним пока не удается.