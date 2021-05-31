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«Челси» может потратить до 200 миллионов на летние трансферы

31 мая 2021, 20:39
6

Главный тренер «Челси» Томас Тухель обсудил летнюю трансферную кампанию с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

По информации The Telegraph, немец попросил усилить состав команды защитником, хавбеком и нападающим. На покупку новых игроков клуб может потратить до 200 миллионов фунтов.

В списке интересов «Челси» находятся Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Интер»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Деклан Райс («Вест Хэм») и Орельен Чуамени («Монако»).

Ожидается, что новые контракты с клубом подпишут Тиаго Силва, Н'Голо Канте и Андреас Кристенсен. Также Тухель настаивает на продлении соглашения с Антонио Рюдигером, но договориться с ним пока не удается.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Силва Тиаго Лукаку Ромелу Кейн Гарри Рюдигер Антонио Хофманн Йонас Кристенсен Андреас Траоре Адама Канте Н'Голо Райс Деклан Чуамени Орельен Тухель Томас Абрамович Роман
Комментарии (6)
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Benifacto
1622487063
с Лукаку сильная история) Кейн я считаю им не нужен...ваше он переоценен слишком...
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Skull_Boy
1622488113
У них и так состав огонь, но нормального напа им все таки надо искать
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Fusballer
1622492939
А почему из РПЛ никого нет? У нас тут куда ни глянь - всюду легенды.
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DOCTOR PENALTY
1622493959
Щедрый Рома..., жаль, что не дома. (
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fhnv
1622495385
Там уже Гари кейн с лукаку 200 лямов
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Hektor 84
1622525363
Шлюбу лучше возьмите дрочера со стажем
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