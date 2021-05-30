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    «Челси» может потратить до 200 миллионов на летние трансферы

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель обсудил летнюю трансферную кампанию с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

    По информации The Telegraph, немец попросил усилить состав команды защитником, хавбеком и нападающим. На покупку новых игроков клуб может потратить до 200 миллионов фунтов.

    В списке интересов «Челси» находятся Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Интер»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Деклан Райс («Вест Хэм») и Орельен Чуамени («Монако»).

    Ожидается, что новые контракты с клубом подпишут Тиаго Силва, Н'Голо Канте и Андреас Кристенсен. Также Тухель настаивает на продлении соглашения с Антонио Рюдигером, но договориться с ним пока не удается.

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    Источник: The Telegraph

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