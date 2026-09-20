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Депортиво
Адама Траоре
Статистика
€ 6 млн
Адама Траоре - статистика
Депортиво
25 января 1996 (30)
#24 | Нападающий
178 см | 72 кг
Испания | Гана
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
62' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
66' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
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Англия. Кубок лиги 2022/2023
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Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
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Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
62' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
66' - 90'
76'
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