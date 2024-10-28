Корредера из «Химок» назвал самого звездного партнера по академии «Барселоны»

Полузащитник «Химок» Алекс Корредера выделил самого звездного партнера по академии «Барселоны».
– Вернемся к Ла Масии. Кто из твоих однокашников по академии вырос в звезду мирового масштаба?
– Пожалуй, Адама Траоре. Выступал за «Барселону» и сборную Испании, с 2015 года играет в клубах АПЛ. У меня с ним дружеские отношения, замечательный человек.
– А кто не сумел реализовать свой высокий потенциал?
– В Ла Масии я видел невероятных талантов, которые по каким-то причинам едва закрепились в футболе или даже не дошли до профессионального уровня. Есть множество факторов, влияющих на карьеру. Наш путь зачастую сложнее, чем хочется, но за мечту всегда нужно бороться и верить в нее.
- Траоре сейчас в «Фулхэме».
- 28-летний Корредера стоит 1 миллион евро.
- В сезоне РПЛ у Алекса 5 матчей.
Источник: официальный сайт «Химок»