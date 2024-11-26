Игрок «Химок» поделился эмоциями от тренировок с Месси

Алекс Корредера из «Химок» вспомнил, как тренировался с Лионелем Месси, будучи в системе «Барселоны».
«Когда тренером «Барсы» был Тата Мартино, я очень часто тренировался с основой. Ему нравилось проводить занятия в максимально широком составе. Поэтому Тата регулярно привлекал ребят из молодeжной команды. Мне тогда было 17-18 лет.
Тренировки с Месси – это что-то невероятное. Совсем другой уровень. Кажется, в футболе невозможно всe делать идеально, но только не для Лео. Контроль мяча, пасы, решения, удары – у него всe совершенно. Месси все действия совершает быстрее кого-либо. Для меня он лучший футболист всех времeн.
Месси достаточно закрытый человек. Конечно, иногда мы переговаривались, но совсем немного – на тренировках, в двусторонках. За полем – ни разу», – сказал Корредера.
- Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Сейчас Лео в «Интере Майами».
- Корредера проводит дебютный сезон в России.
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