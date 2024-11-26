Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Игрок «Химок» поделился эмоциями от тренировок с Месси

    Алекс Корредера из «Химок» вспомнил, как тренировался с Лионелем Месси, будучи в системе «Барселоны».

    «Когда тренером «Барсы» был Тата Мартино, я очень часто тренировался с основой. Ему нравилось проводить занятия в максимально широком составе. Поэтому Тата регулярно привлекал ребят из молодeжной команды. Мне тогда было 17-18 лет.

    Тренировки с Месси – это что-то невероятное. Совсем другой уровень. Кажется, в футболе невозможно всe делать идеально, но только не для Лео. Контроль мяча, пасы, решения, удары – у него всe совершенно. Месси все действия совершает быстрее кого-либо. Для меня он лучший футболист всех времeн.

    Месси достаточно закрытый человек. Конечно, иногда мы переговаривались, но совсем немного – на тренировках, в двусторонках. За полем – ни разу», – сказал Корредера.

    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Сейчас Лео в «Интере Майами».
    • Корредера проводит дебютный сезон в России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Месси станет продавцом велосипедов
    Месси не приедет на празднование 125-летия «Барселоны»
    Флик отреагировал на похвалу «Барселоны» от Месси
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 