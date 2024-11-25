Футболист «Химок» Алекс Корредера высказался о лидере российского футбола – «Зените».

– Я слышал, что «Зенит» – самый богатый клуб России. Я ещe не играл против него, но этот клуб знает весь мир. Понятно, что это большая команда.

– Знаешь испанцев, игравших там?

– К сожалению, нет.

– А Хави Гарсия?

– А, это полузащитник, который был в «Манчестер Сити»? Его знаю, конечно.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

Команда и сейчас лидирует в лиге.

Корредера проводит дебютный сезон в России.

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