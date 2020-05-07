Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер

Читатели BBC путем голосования определили победителей в разных номинациях по итогам сезона АПЛ.
Лучший игрок сезона – Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);
Лучший тренер сезона – Юрген Клопп («Ливерпуль»);
Открытие сезона – Адама Траоре («Вулверхэмптон»);
Лучший молодой игрок – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Лучший трансфер сезона – Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед» – аренда из «Манчестер Юнайтед»);
Символическая сборная: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джаглар Сеюнджу, Эндрю Робертсон, Кевин де Брюйне, Джордан Хендерсон, Бруну Фернандеш, Мохамед Салах, Серхио Агуэро, Садио Мане.
Источник: BBC