Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер

    Читатели BBC путем голосования определили победителей в разных номинациях по итогам сезона АПЛ.

    Лучший игрок сезона – Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);

    Лучший тренер сезона – Юрген Клопп («Ливерпуль»);

    Открытие сезона – Адама Траоре («Вулверхэмптон»);

    Лучший молодой игрок – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Лучший трансфер сезона – Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед» – аренда из «Манчестер Юнайтед»);

    Символическая сборная: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джаглар Сеюнджу, Эндрю Робертсон, Кевин де Брюйне, Джордан Хендерсон, Бруну Фернандеш, Мохамед Салах, Серхио Агуэро, Садио Мане.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      Октавиус 1 час назад

      Бруну Фернандеш сыграл 5 матчей и уже в символической сборной. Пожалуй это всё что нужно знать о распределении таких "наград"

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76544
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru