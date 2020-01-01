Траоре в матче с «Уотфордом» 15 раз обвел соперников. Это рекорд АПЛ

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче 21-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:2) 15 раз обвел соперников. Это рекорд чемпионата Англии (статистические наблюдения за показателем идут с сезона-2006/07).

Траоре обогнал идущего на втором месте Эндроса Таунсенда (против «Уигана» в сезоне-2012/13). На третьей строчке идет Эден Азар (против «Борнмута», сезон-2018/19).