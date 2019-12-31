Траоре в сезоне АПЛ провел больше всех матчей с количеством обводок 10+

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре лидирует в сезоне АПЛ как минимум по одному показателю. У него наибольшее количество матчей с не менее чем десятью обводками.

Игрок обводил по 11 раз во встречах с «Астон Виллой» и «Брайтоном», десять раз – в матче против «Манчестер Сити» (3:2). В поединке с «Сити» Траоре поучаствовал в двух голах.

Ни один другой игрок АПЛ не провел в сезоне с 10+ обводок большей одного матча.

Траоре на рынке стоит 28 миллионов евро.

«Вулверхэмптон» в АПЛ идет седьмым.

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