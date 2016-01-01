Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Траоре в сезоне АПЛ провел больше всех матчей с количеством обводок 10+

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре лидирует в сезоне АПЛ как минимум по одному показателю. У него наибольшее количество матчей с не менее чем десятью обводками.

    Игрок обводил по 11 раз во встречах с «Астон Виллой» и «Брайтоном», десять раз – в матче против «Манчестер Сити» (3:2). В поединке с «Сити» Траоре поучаствовал в двух голах.

    • Ни один другой игрок АПЛ не провел в сезоне с 10+ обводок большей одного матча.
    • Траоре на рынке стоит 28 миллионов евро.
    • «Вулверхэмптон» в АПЛ идет седьмым.

    Лидер «Вулверхэмптона» раскачался до огромных размеров, занимается с личным физиотерапевтом и восхищает даже Клоппа

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74937
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru