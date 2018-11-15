Лидер «Вулверхэмптона» раскачался до огромных размеров, занимается с личным физиотерапевтом и восхищает даже Клоппа

Говорит, что в зале не поднимает больше собственного веса.

«Вулверхэмптон» грохнул «Манчестер Сити» и уничтожил интригу в борьбе за чемпионство АПЛ в середине сезона. Теперь между Пепом и Клоппом обрыв в 13 очков – спасибо «Вулверхэмптону».

Одним из героев матча «Вулверхэпмтона» и «Манчестер Сити» стал Адама Траоре. В этом сезоне он набрал неплохую форму: в 18 матчах забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. В матче с «Сити» он набрал «1+1» по системе «гол+пас».

Главный тренер «Вулверхэмптона» лично просматривал Траоре

Нуну – символ современного «Вулверхэмптона». О том, как сильно команда поменялась в последнее время, мы уже написали текст. Важная деталь: главный тренер – его важнейшая деталь. У Нуну отличные взаимоотношения с руководством. Нуну часто самостоятельно определяет направление движение трансферной кампании «Вулверхэмптона». В 2018-м ему понадобился креативный нападающий, способный сыграть на разных позициях. Так он вышел на Адама Траоре.

Адама Траоре времен игры за «Мидлсбро» – многофункциональный футболист с не очень высокой результативностью. Но это не особо смущало Нуну. После его покупки у «Миддлсбро» Нуну говорил: «Я ездил на несколько его матчей, и он меня убедил. Он хорош. Он атлетичный, у него великолепная скорость, он очень умный. Эти меня и привлек Адама. Нам повезло, что мы перехватили его у конкурентов. Не буду называть клубу, но, по нашей информации, у него были предложения от нескольких неплохих команд».

«Вулверхэмптон» подписал Траоре за 20 миллионов евро летом 2018 года и установил свой трансферный рекорд, который побил через год, заплатив за Рауля Хименеса более 34 миллионов.

Траоре фанатеет от качалки – специально набирал мышечную массу перед переездом в Англию

В последнее время все обсуждают не достижения Траоре на поле, а его физическую форму. Так Адама Траоре выглядел, когда дебютировал в «Барселоне».

twit text — Stolen Football Tweets (@FootballStolen) December 28, 2019

И так Адама Траоре выглядит сейчас

twit text — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2019

text text text Публикация от text (@adamatrd37) 29 Авг 2019 в 4:27 PDT

text text text Публикация от text (@adamatrd37) 15 Ноя 2018 в 5:11 PST

Секрет в том, что перед переездом в Англию агент Адама заметил: его клиент слишком тощий, чтобы выигрывать единоборства у местных защитников. И в голове Траоре что-то щелкнуло.

«Я проводил часы напролет в спортивном зале. Я советовался с физиотерапевтами «Виллы», ходил к диетологам, занимался с целой компанией личных тренеров. В конце концов я просто сформировал правильный рацион, определил тренировочный порядок и долго вкалывал, чтобы прийти к нужной форме», – говорил Траоре.

Несколько важнейших деталей о форме Траоре из интервью Marca:

1. Траоре весит 86 кг. В спортзале он не поднимает веса больше собственного.

2. У него есть личные диетолог, физиотерапевт, массажист – все контактируют с тренерским штабом «Вулверхэмптона».

3. Траоре часто занимается на растяжку – так он не забивает тело и не превращается в неповоротливую скалу.

4. За все время занятий увеличил вес всего на 10 кг.

А вот, что о нем думают конкуренты. Например, Юрген Клопп сказал: «Он исключительный игрок. Он таким был, когда играл за «Барсу», он таким остался сейчас. Наверное, это самый быстрый игрок Премьер-лиги на данный момент».

Еще истории об Адаме Траоре:

Вместе с братом согласился выступать за сборную Мали. Но Адама поменял решение и теперь играет за сборную Испании.

Держит рекорд скорости АПЛ. В сезоне-2016/17 в матче с «Арсеналом» разогнался до 37 км/ч. И да, тогда у него уже были каменные бицепсы.

Треснул Брайану Овьедо по лицу и получил от ФА дисквалификацию на 4 матча. Правда, потом дисквалификацию отменили – Овьедо перед эпизодом ткнул Траоре в глаз.

Нуну называется Адама Траоре одним из самых забавных парней в своей жизни – с ним постоянно что-нибудь происходит. Например, не полетел на матч ЛЕ с «Пюником» из-за того, что забыл дома паспорт. Одноклубники смелись, а Траоре заплатил за свою рассеянность 5 тысяч фунтов.

Другие сюжеты из АПЛ:

Смотрите, как странно сломался Лингард – ни одного гола и ассиста за весь год

Анчелотти – великий, но больше не топ-тренер

Артета – смелое решение «Арсенала». Но с опозданием в полтора года