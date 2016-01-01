Смотрите, как странно сломался Лингард – ни одного гола и ассиста за весь год

Вы уже наверное забыли, что у него есть свое празднование голов.

Джесси Лингард не забивает и не отдает голевые передачи в АПЛ уже 365 дней. Ровно 26 декабря 2018 года он отдал голевую передачу в матче с «Хаддерсфилдом» на Поля Погба.

Есть несколько причин, почему он так сдал:

Травмы. Только в прошлом сезоне он получал две травмы – и как раз в тот момент, когда пришел новый тренер. Проявить себя в такой ситуации не так просто.

Только в прошлом сезоне он получал две травмы – и как раз в тот момент, когда пришел новый тренер. Проявить себя в такой ситуации не так просто. Невезение. В одном матче с «Тоттенхэмом» три недели назад он создал четыре голевых момента. Все остальные игроки на поле – пять вместе взятые. Иначе как невезением это не объяснишь.

В одном матче с «Тоттенхэмом» три недели назад он создал четыре голевых момента. Все остальные игроки на поле – пять вместе взятые. Иначе как невезением это не объяснишь. Личные проблемы. Наконец, недавно Лингард рассказал, что с рождением дочери он стал слишком много времени уделять семье, и справляться с делами стало сложнее.

«Я был расстроен и мрачен, много волновался. Мне казалось, что все просто передали мне свои обязанности, и это висело на моих плечах. Как будто бы они сказали: «Держи Джесси, разберись со всем этим сам, – говорит он. – Моя семья сплотилась, и я всегда буду рядом с ними. Что касается моей дочери, я как отец просто хочу всегда быть с ней, когда это нужно, чтобы показать ей правильный путь. Я просто хочу, чтобы она гордилась».

Перед этим о том же самом Лингарда спрашивал Сульшер: «Я почувствовал, что лучше снять тяжесть с груди и сказать ему, почему у меня не все в порядке. Так что я постучал в его дверь».