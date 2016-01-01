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    Смотрите, как странно сломался Лингард – ни одного гола и ассиста за весь год


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    Голосов: 1
    Сегодня, 00:19
    Вы уже наверное забыли, что у него есть свое празднование голов.

    Джесси Лингард не забивает и не отдает голевые передачи в АПЛ уже 365 дней. Ровно 26 декабря 2018 года он отдал голевую передачу в матче с «Хаддерсфилдом» на Поля Погба.

    Есть несколько причин, почему он так сдал:

    • Травмы. Только в прошлом сезоне он получал две травмы – и как раз в тот момент, когда пришел новый тренер. Проявить себя в такой ситуации не так просто.
    • Невезение. В одном матче с «Тоттенхэмом» три недели назад он создал четыре голевых момента. Все остальные игроки на поле – пять вместе взятые. Иначе как невезением это не объяснишь.
    • Личные проблемы. Наконец, недавно Лингард рассказал, что с рождением дочери он стал слишком много времени уделять семье, и справляться с делами стало сложнее.

    «Я был расстроен и мрачен, много волновался. Мне казалось, что все просто передали мне свои обязанности, и это висело на моих плечах. Как будто бы они сказали: «Держи Джесси, разберись со всем этим сам, – говорит он. – Моя семья сплотилась, и я всегда буду рядом с ними. Что касается моей дочери, я как отец просто хочу всегда быть с ней, когда это нужно, чтобы показать ей правильный путь. Я просто хочу, чтобы она гордилась».

    Перед этим о том же самом Лингарда спрашивал Сульшер: «Я почувствовал, что лучше снять тяжесть с груди и сказать ему, почему у меня не все в порядке. Так что я постучал в его дверь».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Colorsport, Speed Media, www.imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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