Приход в «Эвертон» – яркое подтверждение.

«Эвертон» назначил Карло Анчелотти главным тренером. Читаешь эту новость в конце 2019-го – ну ок, понятно. А если бы мы прочитали то же самое лет пять назад? Да, тогда бы это казалось тотальным абсурдом.

Еще четыре года назад Анчелотти отказывал «Ливерпулю», когда тот выбирал между ним и Клоппом. А потом ехал в «Баварию», где все верили, что он сможет улучшить команду Гвардиолы.

Сегодня даже «Арсенал», оставшись без тренера, об Анчелотти не думал. А «Эвертон» выбирал между ним, Артетой (тренером без опыта главного) и недавно провалившимся Эмери. Уровень клуба («Эвертон», извини) и статус тренеров-конкурентов за место главного как бы намекают: Анчи сдал.

twit text — Everton (@Everton) December 21, 2019

Как так вышло?

Несоответствие Анчелотти к уровню и подходу современного футбола оголила работа в «Баварии». Он пришел туда после Гвардиолы. Пеп дотошно относился к каждой тренировке, каждому движению игрока на поле и постоянно придумывал что-то новое.

У Анчелотти был другой подход. Он никогда не зацикливался на мелочах тактики и не был супертребовательным к футболистам. Его главные скиллы – создать семейную атмосферу в команде, дать игрокам играть на тех позициях, где они раскроют лучшие качества, и грамотно подстроиться под стиль соперника.

После Гвардиолы для игроков «Баварии» работа с Анчелотти казалась слишком простой и непрофессиональной. Футболисты жаловались на легкие тренировки, малое количество тактических инструкций. А потом и вовсе: сами тренировали и выбирали, как будут располагаться на поле по ходу матчей.

В «Наполи» после Сарри таких проблем не было. У Анчелотти на этот раз получилось выстроить хорошие отношения с командой. Но улучшить результаты команды и уровень игры – нет. «Наполи» играл менее зрелищно, чуть слабее, но в целом хорошо – энциклопедические знания Анчелотти, уровень игроков и отличные отношения внутри позволяли держать уровень.

Но еще раз – команда стала чуть хуже, чем была с Сарри. А когда внутри клуба случился конфликт (в нем не было вины Анчи), и атмосфера – важнейший для него компонент – испортилась; без нее Анчелотти было бессмысленно оставаться.

Мы не отметили важный и показательный момент – сам приход в «Наполи». В последние десять лет Анчелотти тренировал только супертоп клубы: «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию». Каждая команда уже была мощнейшей, когда туда приходил Анчелотти. Сам фактор прихода в «Наполи» означал, что Анчи уже не тот.

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Топ-тренер сегодня – это человек, помешанный на тактических деталях и собственном стиле. Анчелотти гроссмейстерски подстраивается под соперников, раскрывает лучшие качества футболистов, но не так дотошен, как требует современный футбол. Анчи полагается на уровень игроков, а не на собственном стиле и тактических мелочах.

Криштиану Роналду подтверждает: «В «Реале» Анчелотти минимизировал тактический бубнеж и сделал акцент на создании семейной атмосферы. Это то, что нам было нужно».

Это делает Анчелотти настоящим кубковым тренером (матчи, где подстройка под соперника и шикарная атмосфера важнее системности): команды Анчи выигрывают чемпионаты в два раза реже, чем еврокубки. У Карло всего четыре чемпионства за 18 лет карьеры тренера.

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Плавное снижение уровня клубов Анчелотти «Бавария» – «Наполи» – «Эвертон» подтверждает, что его тренерский подход устарел. Анчелотти – великий, но в эволюция футбола стерла приставку «топ» рядом с его именем.

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