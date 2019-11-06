В «Наполи» жесть. Команду закрывали на базе, тренер нарушил регламент ЛЧ, болельщики обещают убить игроков

У нас есть две версии, почему все это произошло.

Давайте по порядку. Вся хронология:

• Летом клуб серьезно вложился и потратил 128 миллионов на новых игроков.

• У «Наполи» худший старт в Серии А за последние десять лет. Команда идет на седьмом месте в лиге.

• После матча с «Ромой» (проиграли 1:2) владелец «Наполи» Де Лаурентис запер команду на базе на неделю. Он посчитал, что игроки утеряли мотивацию и ощущение семьи.

• Главному тренеру Анчелотти идея не понравилась: «Я не согласен с этим решением, но его приняло руководство».

twit text — Sun Sport (@SunSport) November 6, 2019

• После ничьи с «Зальцбургом в ЛЧ Анчелотти не пришел на обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Игроки после матча должны были поехать на базу (президент клуба объявил, что они должны быть заперты там), но не сели в клубный автобус и разъехались по домам.

Несколько авторитетных итальянских источников выдало инфу: в раздевалку после игры пришел сын президента, которому футболисты высказали все недовольства о решениях руководства.

• Наутро Де Лаурентис собрал адвокатов и обговорил с ними все детали штрафов игроков и тренера. Об увольнении тренера пока разговор нет. По мнению владельца, Анчелотти способен навести порядок.

• 7 ноября «Наполи» провел открытую тренировку. Болельщики на улице, ведущей к стадиону, сопровождали автобус с игроками криками: «Дерьмо! Пошли вон! Анчелотти, проваливай!»

twit text — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2019

Возле стадиона фанаты кричали команде «Наемники!», а во время тренировки освистывали и оскорбляли игроков, которые по их мнению подняли в команде бунт. Больше всех досталось Инсинье, Аллану, Мертенсу и Кальехону.

После тренировки болельщики кричали: «Если не победите, мы вас убьем!»

Кто виноват?

Здесь будет чисто субъективная попытка понять, что произошло. Все источники, пишущие о проблемах внутри «Наполи», упоминают фамилии Мертенса, Кальехона и Аллана. Чуть реже Кулибали и Инсинье. Это все лидеры клуба, его костяк.

Костяк, который, видимо, чувствует себя очень уверенно и самодостаточно. Это лучшие игроки клуба и его главные активы. И те, кто только недавно почувствовал свое лидерство. До этого в клубе были Рейна, Хамшик и Альбиоль – они и отвечали за атмосферу и настрой среди игроков.

Смотрите, по персоналиям. Аллан, по информации многих источников, сильно хотел этим летом уйти в «ПСЖ», но его не отпустили даже за 70+ миллионов. У Мертенса и Кальехона летом заканчиваются контракты – они явно чувствуют в себе уверенность, плюс ощущение, что терять нечего.

Инсинье – капитан, который постоянно говорит о преданности и любви к клубу, но чуть ли не каждое лето устраивает сериал, намекая на уход, а потом получает улучшенный контракт и снова клянется в любви клубу и городу. И это капитан?

Агрессивная настроенность к руководству и некоторая токсичность – не самые главные факторы провалов «Наполи»; но точно одни из решающих в скандальной ситуации вокруг клуба.

Возможно, все это из-за банального невезения

Началось это уже во втором туре. Игра против «Ювентуса». Последняя минута матча, счет 3:3. Кулибали срезает мяч в свои ворота, «Наполи» обидно проигрывает. Конец сентября, матч с «Кальяри» дома. «Наполи» 30 раз пробивает по воротам (5 в створ, 0 голов), «Кальяри» пробивает один раз в створ и выиграет 1:0.

Матч с «Аталантой» в конце октября. «Наполи» создал в три раза больше явных моментов (3.20 – 1.34 по системе xG), полностью переиграл соперника, но пропустил в конце матча, когда в пользу «Наполи» не назначили пенальти, а «Аталанта» убежала в контратаку.

После того матча Де Лаурентис сказал, что футбол мертв.

Последняя капля – матч с «Зальцбургом» в ЛЧ. «Наполи» 29 раз пробил по воротам, но забил один гол. И пропустил после пенальти, назначенного из-за нелепого фола Кулибали. По качеству и количеству моментов (xG) «Наполи» был лучше в два раза, но результат – ничья.

Еще один забавно-грустныхф факт: в Серии А «Наполи» 9 раз попал в штанги и перекладины в 11 матчах (естественно, больше всех в лиге).

Каждый из этих матчей, где «Наполи» заслуживал и должен был побеждать, накалял обстановку вокруг и внутри клуба. Вот так фактор обыкновенного невезения в игре может сыграть большую роль в жизни и положении команды.