Артета – смелое решение «Арсенала». Но с опозданием в полтора года

Могли обойтись без периода с Эмери.

Летом 2018-го Венгер ушел из «Арсенала». Клуб составил список примерно из десяти кандидатов на роль главного тренера. Постепенно он сократился до двух: Эмери и Артеты.

«Арсенал» выбрал тренера с опытом главного. Логично, ведь Артета на тот момент всего два года проработал в штабе Гвардиолы. У Эмери же был большой бэкграунд и реальные достижения.

Спустя полтора года история Эмери и «Арсенала» закончилась. И клуб все-таки назначил Микеля Артету.

twit text — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

Что это значит для «Арсенала»?

• Клуб признал, что ошибся, выбрав Эмери. И подал прямой сигнал: мы потеряли полтора года. За время работы Эмери «Арсенал» ничего не выиграл, стал хуже по качеству игры и сдал в АПЛ.

• «Арсенал» осознал, какой тренер им нужен. Знающий специфику АПЛ (Артета знает, Эмери не знал). Владеющий английским языком (то же самое). Умеющий выстраивать коммуникацию (тут пока непонятно, каким будет Артета, но в «Сити» у него сложилась репутация человека, который хорошо со всеми ладит).

• И, что действительно важно, «Арсеналу» нужен тренер, у которого будет свой стиль. То есть – который чаще будет играть от себя, а не исходя из соперника. В этом плане мы не знаем, насколько Артета готов и умеет ставить свою игру. Но три с половиной года работы с Гвардиолой и эта цитата намекают, что он к этому хотя бы стремиться:

«Моя философия будет ясна. Я хочу, чтобы футбол был выразительным. У меня не может быть понятия футбола, где все основано на обороне. Мы должны диктовать игру, мы должны быть теми, кто берет на себя инициативу, и мы должны развлекать людей. Я на 100% убежден во всем этом».

Чем Артета занимался в «Сити»?

Был первым помощником Гвардиолы. Мы точно не знаем, что входило в обязанности Артеты. Но помощник главного тренера – это обычно: помощь в проведении тренировок или самостоятельное проведение, работа с аналитическим штабом, постоянный диалог с главным тренером и помощь в принятии решение. И – индивидуальные занятия с игроками.

О них известно больше всего. В cезоне-2017/18 Артета работал со Стерлингом. Учил его двигаться без мяча, открываться, отыгрываться с партнерами и играть в штрафной.

Стерлинг тогда выдал лучший сезон в карьере: 46 матчей, 23 гола, 17 голевых. И с тех пор вышел на новый уровень, на котором находится до сих пор.

Артета помогал другому вингеру – Лерою Сане: по инфомрации Goal.com, он учил его правильно двигаться в позиционных атаках без мяча.

Важно, что Гвардиола полностью доверял Артете. Он разрешал ему придумывать игрокам новые позиции. Так Фабиан Делф из опорника стал левым защитником. Так Зинченко освоил тот же левый фланг обороны, а Уокер – менее атакующую роль на фланге защиты.

Плюс Артета часто отдельно работал с новичками. Помогал освоиться в команде Бенжамену Менди. И учил Родри тому, как играть в опорной зоне в стилистике «Сити».

Габи Жезус тоже рассказывал, что индивидуально работал с Артетой: «Он помог многим нашим игрокам. Когда я хочу отработать удар после тренировки, я говорю ему, и он мне помогает. Он очень важен для нас, и он такой отзывчивый. Все игроки знают это».

Но давайте трезво и объективно. Одно дело быть помощником – проводить тренировки, участвовать в анализе, индивидуально работать с футболистами.

Другое – главным. Уровень ответственности и спектр обязательств сильно вырастают. Тебе нужно постоянно взаимодействовать с прессой, всем клубным персоналам, ежедневно принимать важные решения, быть тонким психологом. И брать на себя ответственность за работу всех отделов клуба.

Готов ли к такому Артета, кажется, не знают, даже в «Арсенале». Да и сам Артета вряд ли осознает, насколько сильно должность главного отличается от ассистента.

А тут о том, почему и как не получилось у Эмери:

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании