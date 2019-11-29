Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

Три больших зарубежных клуба – три провала.

На следующий день после поражения в ЛЕ от «Айнтрахта» «Арсенал» уволил Уная Эмери. Все логично – руководство устало терпеть ужасные результаты и напряженную обстановку в раздевалке.

У клуба худшая серия за 27 лет (семь игр без побед подряд). В АПЛ все тоже грустно – 8 место в таблице и мрачная игра (по разнице качества созданных и допущенных моментов [xPTS] «Арсенал» – 13-й в лиге).

За последние месяцы мы трижды разбирали проблемы «Арсенала». Раз – о трансферных провалах, ссорах в клубе, проблемах с деньгами; два – об ужасном старте сезона; три – о психах Эмери.

twit text — Football Daily (@footballdaily) November 29, 2019

С проблемами внутри «Арсенала» вроде все понятно. Давайте про Эмери. Что с ним не так?

Похоже, он просто не умеет работать вне Испании

Смотрите, как хорошо у него получается на родине:

• «Лорка Депортиво»: сразу же поднял в Сегунду Б, на второй сезон стал лучшим тренером дивизиона;

• «Альмерия»: тоже улучшил результаты, тоже стал лучшим тренером дивизиона;

• «Валенсия»: три третьих места подряд в Ла Лиге;

• «Севилья»: три победы подряд в Лиге Европы.

twit text — Squawka Football (@Squawka) May 9, 2019

И насколько не очень в других странах:

• «Спартак»: полгода работы, конфликты с игроками, увольнение;

• «ПСЖ»: два года работы, внутренние титулы, провалы в ЛЧ, ссоры с футболистами, увольнение;

• «Арсенал»: полтора года работы, ноль достижений, конфликты с игроками, увольнение.

Шесть ключевых проблем Эмери

1) Язык. Унай знает только испанский. В Москве, Париже и Лондоне он общался с футболистами и прессой через переводчиков. В каждом неиспанском клубе подчеркивали проблему незнания Эмери языка.

В «Арсенале» даже дошло до того, что над тренером стали подшучивать молодые игроки. В прессу протекала инфа: игроки не до конца понимают инструкции Эмери.

От автора: нет ничего возмутительного, когда ты испанец, незнающий французского. Тем более – русского.

Но когда ты опытный тренер, который за столько лет не выучил английский (самый важный язык для общения в Европе) – это, как минимум, странно. И, естественно, это вызывает недоверие игроков, о котором так много пишут в английской прессе.

twit text — Squawka Football (@Squawka) November 29, 2019

2) Конфликты с игроками. В «Спартаке» – с Дзюбой. В «ПСЖ» – с Неймаром. В «Арсенале» – с Озилом. И это только если мы берем по одному игроку из клуба. На самом деле в каждой команде футболистов, недовольных Эмери, было значительно больше.

При этом о ссорах Эмери с игроками в Испании почти ничего неизвестно. Интересно, почему? Потому что в Испании у Уная были относительно скромные команды и незвездные футболисты? Потому что не было языкового барьера?

Эмери и сам признавал, что у него есть проблемы в общении с игроками. Например, уходя из «Спартака», он говорил, что главная причина его увольнения – плохая коммуникация с командой.

twit text — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 30, 2018

3) Отсутствие авторитета. Помним, как выражался Дзюба. Помним информацию, как звезды «ПСЖ» считали Эмери не достойным их статуса. Как посмеивались и сомневались футболисты «Арсенала». Тренер без авторитета – это, ну, сами понимаете.

4) Давление больших клубов и городов. Да, в Испании не было проблем с языком и адаптацией. Но и у клубов Эмери не было сверхамбиций. Даже для бойких «Валенсии» и «Севильи» победы в ЛЕ и 3-4 места – супер, потолок.

У «Спартака», «ПСЖ» и «Арсенала» (заметьте, все клубы – из столицы) всегда завышенные ожидания. И у руководства, и у болельщиков. Отсюда тотальное давление на команду, большую часть которого принимает на себя тренер.

Эмери просто не справляется с моральным прессингом.

5) Эмери – зануда. Это иногда (или не совсем иногда) напрягает футболистов. Даже в «Валенсии» об этом говорил Хоакин: «У Эмери было так много видео, что мне не хватало чашки попкорна!»

Из «ПСЖ» постоянно долетали слухи по типу того, что Неймар засыпает на теоритических занятиях.

Да даже в «Арсенал» Эмери попал именно из-за своей гикости. По информации The Telegraph, Унаи досконально подготовился к собеседованию: подготовил отчет по каждому игроку «Арсенала»:

«Он знал об игроках «Арсенала» больше, чем многие сотрудники клуба, работавшие там десятилетиями. Карьерный путь, травмы – всe! Неизвестно, как ему это удалось, но менеджеры клуба были буквально загипнотизированы его презентацией», – цитировал источника из «Арсенала» The Sun.

Очень вероятно, что сильный перекос на теорию утомлял футболистов – особенно звездных и не признающих Эмери.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2019

6) Статус городов и клубов обязывал Эмери ставить футбол, который ему не очень подходит. Его испанские команды – контратакующие, хорошо выстроенные в обороне, подстраивающиеся под соперников.

Естественно, масштаб и уровень игроков зарубежных клубов требовал другого стиля. Но не получалось совсем.

Когда Эмери пришел в «Арсенал» он сразу заявил о том, что команда будет играть по-современному: с высоким прессингом, владением, розыгрышем мяча от вратаря.

И действительно команда пыталась так играть. Пыталась. В этом сезоне «Арсенал» в последней пятерке команд АПЛ по отборам на чужой половине поля (ужасный прессинг) и потерям на своей (ужасный розыгрыш мяча в начальной стадии).

***

Все это очень похоже на типичную историю провинциала. Который добивается успеха у себя дома – в комфортной среде, без давления, в привычных условиях. И который не может перестроиться, уехав в большой город. И методы, которые работали в провинции, уже не так эффективны в столице. И все попытки изменится – провальны.

В таком случае, вероятно, пора возвращаться домой.