В новом сезоне будет сложно.

Кажется, у «Арсенала» проблемы. После не очень удачного сезона (непопадание в ЛЧ, поражение в финале ЛЕ) лондонцы продолжают медленный переход от топ-клуба к просто хорошему. Прямо сейчас «Арсенал» слабо работает на трансферном рынке, в мини-скандале теряет капитана и ощутимо регрессирует в доходах.

Обо всем по порядку.

Купили одного ноунейма

До закрытия трансферного окна в Англии остается 20 дней. Из клуба летом ушел важнейший Аарон Рэмси, вратари Чех и Оспина; истекли контракты у Уэлбека и Лихштайнера. А куплен только 18-летний вингер Мартинелли из чемпионата Бразилии (за 6.5 миллиона). При том, что клуб нуждается в усилении в каждую линию, кроме атаки.

У Бернда Лено прямо сейчас нет достойного конкурента – в новейшей истории клуба ещe никогда у основного вратаря не было альтернативы. С защитниками вообще беда. Из-за ухода Лорана Косиельни (об этом чуть позже подробнее) у «Арсенала» осталось пять человек, способных сыграть в центре обороны. Может показаться, что такого количества игроков на одну позицию вполне достаточно, но есть важные нюансы.

Во-первых, большую часть последнего сезона Эмери использовал схему с тремя центральными защитниками. Во-вторых, перечисляем кандидатов. Мавпропаноса в команде не расценивают как игрока основы. Начо Монреалю 33 года, он номинально крайний, обычно им затыкают дыры. Чамберса клуб был готов продать этим летом, но сейчас все переиграли из-за недостатка игроков. Мустафи пытаются продать уже третье трансферное окно подряд; все близкие к клубу источники говорят, что Эмери в нем полностью разочарован. Роб Холдинг – ок, хорошо отыграл последний сезон, но сейчас травмирован и пропустит начало кампании. Единственный непоколебимый защитник, которого высоко котируют в клубе – Сократис Папастатопулос.

Главная (и, похоже, единственная) трансферная цель в центр обороны – Вильям Салиба. С игроком идут долгие переговоры, в которые вмешивался «Тоттенхэм», но сейчас большинство источников утверждают, что Салиба скоро станет игроком «Арсенала». Правда, есть скептицизм по этой сделке: игроку 18 лет, он отыграл один сезон на взрослом уровне (16 игр), за него заплатят 25-30 миллионов. Чувствуете что-то странное, да?

Вот этот парень:

По подписаниям.

«Арсенал» сильно хотел Янника Ферейру-Карраско, который сейчас играет в Китае. «Далянь Ифань» запросил 30+ миллионов. Для «Арсенала» это слишком много, лондонцы вышли из переговоров.

Вилфрид Заха сказал руководству «Кристал Пэлас», что хочет играть в еврокубках. «Арсенал» сделал несколько предложений, но «Пэлас» просит огромные деньги (по информации Sky Sports, больше 70 миллионов). Вряд ли «Арсенал» будет так тратиться, учитывая финансовые трудности (о них тоже позже).

Несколько месяцев идут переговоры с левым защитником «Селтика» Кираном Тирни. Шотландцы просят около 30 миллионов, «Арсенал» готов платить максимум 25 (пока так). Сейчас переговоры заморожены.

Ну и коротко по вечной ситуации с Месутом Озилом. В течение прошлого сезона все авторитетные британские источники писали, что между Озилом и Эмери есть, как минимум, напряженность в отношениях. Как максимум, была инфа, что покидая поле в финале ЛЕ, Месут сказал Эмери «Ты не тренер».

Озил просто не подходит философии Эмери, согласно которой каждый игрок на поле должен много работать без мяча. Но и продать его практически невозможно. Немец получает 350 тысяч фунтов в неделю (вдвое больше, чем любой другой игрок клуба), ему 30 лет, в последние годы он не показывает высокого уровня. Месут тупо никому не нужен в текущей форме и с такой зарплатой.

Что произошло с Косиельни?

Десять дней назад Косиельни отказался лететь с командой на предсезонный тур и, скорее всего, покинет «Арсенал». Из-за чего? Клуб и игрок не договорились о новом контракте. «Арсенал» предложил французу два года по новому соглашению, Косиельни счел такое предложение унизительным. Журналист BBC Давид Орнштейн (дает самые надежные инсайды об «Арсенале») писал, что в определенный момент Косиельни разочаровался новой политикой клуба и атмосферой внутри.

twit text — Ladbrokes (@Ladbrokes) July 16, 2019

Ситуация с французом вызвала такой ажиотаж потому что:

• Косиельни капитан и, по сути, единственный лидер в раздевалке; провел в клубе 9 лет, всегда жертвовал собой.

• Информацию о том, что Косиельни не полетел в командный тур, клуб сам обнародовал на сайте и осудил игрока. Вот, мол, смотрите все, каким неверным говном оказался наш капитан.

• Год назад Эмери назначил четыре вице-капитана Косиельни: Чех, Рэмзи, Озил, Джака. Двое уже ушли, с одним напряженка. Остался только Джака. При таких раскладах сложно говорить о костяке внутри команды.

Проблемы с финансами

Авторитетный экономист Киран О'Коннор недавно проанализировал сезон «Арсенала» 2017/18 с точки зрения финансов. Среди 20 самых богатых клубов мира «Арсенал» больше всего регрессировал в плане заработка. С 2015-го года клуб увеличил доходы с рекламы всего на 4 миллиона («МЮ» на 79, «Ливерпуль» на 38, «Челси» на 57 и так далее). Определенную роль в регрессе сыграли непопадания в ЛЧ. Но тот же «МЮ» отлично справляется в не менее сложный для клуба момент.

Все тот же Давид Орнштейн писал, что на это трансферное окно у «Арсенала» около 50 миллионов евро. С этой информацией сразу понятно, почему клуб так аккуратен на трансферном рынке. Для команды, которая хочет бороться за попадание в ЛЧ – это мизерная сумма. Например, вернувшаяся в АПЛ «Астон Вилла» уже потратила 65 миллионов.

В большинстве проблем клуба фанаты «Арсенала» винят владельца Стена Кронке, который год назад выкупил основной пакет акций у Алишера Усманова; и его сына, занимающего должность вице-президента. Болельщики считают, что владелец вместе с сыном расценивают «Арсенал» как бизнес-проект, но никак не клуб с богатой историей, который должен побеждать в каждом матче и турнире.

Конечно, огромную роль сыграл уход Арсена Венгера. Он держал в клубе семейную атмосферу, сглаживал конфликты и не допускал бездушия в делах команды. Без Венгера «Арсенал» становится типичным корпоративным проектом.

Зато у других английских клубов все относительно хорошо:

Вы не заметили, но «Вест Хэм» уже несколько сезонов покупает топов

У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут

«Челси» сильно меняется. Приход Лэмпарда это доказывает