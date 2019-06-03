Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Fanatik: Озил сказал Эмери «Ты не тренер» после замены в финале Лиги Европы

    29-го мая «Арсенал» уступил «Челси» в финале Лиги Европы со счетом 1:4.

    Полузащитник Месут Озил вышел в стартовом составе команды Унаи Эмери и был заменен на 78-й минуте.

    По информации турецкого интернет-СМИ Fanatik, покидая поле, чемпион мира-2014 сказал испанцу: «Ты не тренер».

    По ходу сезона 30-летний Озил несколько раз оказывался вне заявки «Арсенала», несмотря на отсутствие травм и участие в тренировочном процессе. По информации Evening Standard, немец может уйти из лондонского клуба.

    • Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 35 играх всех турниров.
    • Срок его контракта истекает в июне 2021 года. Цена хавбека по Transfermarkt – 35 миллионов.
    • Эмери возглавил команду в июле-2018. В его дебютном сезоне команда финишировала на 5 позиции в АПЛ. С «Севильей» специалист выиграл 3 предыдущих розыгрыша Лиги Европы.

    Источник: Fanatik

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2019 21:07
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Zubo 55 минут назад

      Все хотят быть как Дзюба, дзюбомания какая-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1181

      Superviser77 1 час назад

      а тренеришка..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      JackBruce 3 часа назад

      Ну а слова Озила вряд ли стоит серьезно комментировать - Эмери не виноват, что он играл плохо и вообще в сезоне очень нестабильно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      JackBruce 3 часа назад

      Эмери очень неплохой тренер (и даже очень успешный - Севилья), но что-то в этом сезоне к него не сработало - конец сезона был ужасен и это несмотря на попадание в фигал ЛЕ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1921

      paracetamol 3 часа назад

      А до этого то же Федун сказал. Удивительное совпадение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV 4 часа назад

      пучеглазик ска как дудь бесит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4029

      Старикан 4 часа назад

      Хамло...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      Boeung777 4 часа назад

      Второй Дзюба нашёлся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7122

      Cules2013 4 часа назад

      Озил уже посрался со всеми, с кем можно и на клубном уровне, и на национальном. Чемпион мира, называется... пфффф
      Удивлён, что Арсенал так долго его у себя держит. Он года 3 назад, наверное, уже перестал играть, а тупо бабло по контракту собирал. Нет денег на новый трансфер на место Озила? Пусть лучше бы наигрывали кого-то из молодёжи своей, либо купили бы кого недорого, был бы толк, а держать пенсионера-скандалиста - это типа лучше что-ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15296

      VVM1964 4 часа назад

      Слова Дзюбы пустили корни и уже дают всходы )))

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru