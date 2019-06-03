Fanatik: Озил сказал Эмери «Ты не тренер» после замены в финале Лиги Европы

Все хотят быть как Дзюба, дзюбомания какая-то
29-го мая «Арсенал» уступил «Челси» в финале Лиги Европы со счетом 1:4.
Полузащитник Месут Озил вышел в стартовом составе команды Унаи Эмери и был заменен на 78-й минуте.
По информации турецкого интернет-СМИ Fanatik, покидая поле, чемпион мира-2014 сказал испанцу: «Ты не тренер».
По ходу сезона 30-летний Озил несколько раз оказывался вне заявки «Арсенала», несмотря на отсутствие травм и участие в тренировочном процессе. По информации Evening Standard, немец может уйти из лондонского клуба.
- Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 35 играх всех турниров.
- Срок его контракта истекает в июне 2021 года. Цена хавбека по Transfermarkt – 35 миллионов.
- Эмери возглавил команду в июле-2018. В его дебютном сезоне команда финишировала на 5 позиции в АПЛ. С «Севильей» специалист выиграл 3 предыдущих розыгрыша Лиги Европы.