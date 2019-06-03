Fanatik: Озил сказал Эмери «Ты не тренер» после замены в финале Лиги Европы

29-го мая «Арсенал» уступил «Челси» в финале Лиги Европы со счетом 1:4.

Полузащитник Месут Озил вышел в стартовом составе команды Унаи Эмери и был заменен на 78-й минуте.

По информации турецкого интернет-СМИ Fanatik, покидая поле, чемпион мира-2014 сказал испанцу: «Ты не тренер».

По ходу сезона 30-летний Озил несколько раз оказывался вне заявки «Арсенала», несмотря на отсутствие травм и участие в тренировочном процессе. По информации Evening Standard, немец может уйти из лондонского клуба.