Evening Standard: «Арсенал» намерен продать Озила

«Арсеналу» придется сократить зарплатный фонд в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Как сообщает Evening Standard, лондонский клуб хочет решить эту проблему за счет продажи полузащитника Месута Озила.

«Арсенал» ждет предложений по трансферу немца, который зарабатывает 20,5 миллионов евро в год.

В сезоне-2018/19 30-летний Озил сыграл 35 матчей в составе «Арсенала», забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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