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    Evening Standard: «Арсенал» намерен продать Озила

    «Арсеналу» придется сократить зарплатный фонд в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Как сообщает Evening Standard, лондонский клуб хочет решить эту проблему за счет продажи полузащитника Месута Озила.

    «Арсенал» ждет предложений по трансферу немца, который зарабатывает 20,5 миллионов евро в год.

    • В сезоне-2018/19 30-летний Озил сыграл 35 матчей в составе «Арсенала», забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Фабрегас: «Не думаю, что Озил способен быть лидером»

    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5779

      Skull_Boy 4 часа назад

      Да кому это бесполезное бревно нужно

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