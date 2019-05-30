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    Фабрегас: «Не думаю, что Озил способен быть лидером»

    Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», высказал сомнения по поводу лидерских качеств хавбека «Арсенала» Месута Озила.

    «Я думаю, что иногда у вас просто это или есть внутри, или нет.

    Когда Озил выступал в «Реале», его окружали лучшие игроки и один из лучших футболистов в истории спорта Криштиану Роналду.

    Я ничего не забираю у Месута, в Мадриде он играл в высококлассный футбол. Но как только вы делаете небольшой шаг назад, потому что мы все можем согласиться, что «Реал», «Барселона», «Бавария» – это тройка лучших, вы должны показать себя немного больше, так как вокруг вас нет игроков такого же качества.

    Клуб покупает вас, чтобы вы были настоящим лидером в клубе. Я не думаю, что у Месут способен на такое. Я не тренируюсь с ним ежедневно, но я не думаю, что у него есть желание быть лидером», – сказал Фабрегас.

    • В сезоне-2018/19 Озил провел за лондонскую команду 35 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт немца с «Арсеналом» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Goal

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    30.05.2019 15:23
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +986

      FRZZ 30 мая, 18:11

      А Фабрегас не хороший человек по всей видимости...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      Бан 30 мая, 17:11

      Озил до Реала жег в Германии, а в сборной вообще был одним из лучших. Просто в какой-то момент решил сыграть в политику и сломался после скандала.
      При всем при этом, 41 гол и 71 голевая за Арсенал, говорят, что он держит уровень не смотря ни на что.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4021

      Старикан 30 мая, 16:07

      Вчерашний матч показал всё на что способен Озил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      LMI 30 мая, 15:29

      Он никогда и не был у нас лидером. Да - он выдал один фантастический сезон. Было дело - спорить не стану. Но на том все. А в последние год/полтора он вообще не играет, особенно после повышения зарплаты

      2
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      ...
      Рейтинг: +642

      Борат > LMI 30 мая, 15:32

      у вас?
      разве он играл в вашем детском саду?

      0
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      ...
      Рейтинг: +382

      LMI > Борат 30 мая, 16:04

      Так может заберете его к себе в начальную школу ? Мы отдадим и даже не дорого, только со всей его зарплатой

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