Фабрегас: «Не думаю, что Озил способен быть лидером»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», высказал сомнения по поводу лидерских качеств хавбека «Арсенала» Месута Озила.

«Я думаю, что иногда у вас просто это или есть внутри, или нет.

Когда Озил выступал в «Реале», его окружали лучшие игроки и один из лучших футболистов в истории спорта Криштиану Роналду.

Я ничего не забираю у Месута, в Мадриде он играл в высококлассный футбол. Но как только вы делаете небольшой шаг назад, потому что мы все можем согласиться, что «Реал», «Барселона», «Бавария» – это тройка лучших, вы должны показать себя немного больше, так как вокруг вас нет игроков такого же качества.

Клуб покупает вас, чтобы вы были настоящим лидером в клубе. Я не думаю, что у Месут способен на такое. Я не тренируюсь с ним ежедневно, но я не думаю, что у него есть желание быть лидером», – сказал Фабрегас.