Владельцы дают деньги, полученные на порнобизнесе.

Когда мы говорим о трансферном окне Англии, то в голове появляются мысли о покупках «Сити», «Юнайтед», «Ливерпуля». Все эти новости долетают из верхней части турнирной таблицы. Но вот сюрприз: внизу тоже есть команды, которые раскидываются деньгами.

Яркий пример – «Фулхэм». Прошлым летом клуб легко потратил 116 миллионов евро, но все равно вылетел из Премьер-лиги. Среди не очень мощных команд есть и противоположности в этом плане. «Вест Хэм» грамотно разбирает бюджет на сезон (хоть он тоже довольно большой каждый год), точно выполняет поставленные задачи. Самое главное – команда уже несколько лет забирает топовых игроков, но при этом стабильно с 2012 года, после возвращения в АПЛ, занимает места в середине таблицы.

Кого покупает «Вест Хэм», откуда деньги?

С сезона-2015/16 «ВХ» тратит не менее 50 миллионов евро (дальше будут перечислены только футболисты, перешедшие за определенную сумму). В том году клуб заплатил за Димитри Пайета, Анжелло Огбонну, Антонио, Обьянга и нескольких других неплохих игроков.

В сезоне-2016/17 в Восточный Лондон приехали Андре Айю, Мануэль Ланзини, Роберт Снодграсс, Жозе Фонте.

Через год в «Вест Хэме» появились Марко Арнаутович, Чичарито и Джордан Хьюджилл. С последним связана интересная история. Билич не видел Хьюджилла в составе, но владельцы «Вест Хэма» настояли на приобретении. В итоге Хьюджилл вышел в четырех матчах АПЛ и смотался в аренду в «Мидлсбро».

В сезоне-2018/19, когда пришел Мануэль Пеллегрини, «ВХ» закупился еще круче: потратил за год почти 101 миллион евро и забрал Иссу Диопа, Фелипе Андерсона, Андрея Ярмоленко, Лукаша Фабьянски, Лукаса Переcа, Бальбуэна и Ксанде.

В итоге клуб занял лишь десятое место. А сам Пеллегрини сказал: «У нас хороший состав. Мы часто показывали неплохую игру, но иногда нам банально не повезло. Уверен, в следующем сезоне мы прибавим».

Чтобы слова Пеллегрини сбылись, владельцы уже вбухали в трансферное окно «Вест Хэма» 68 миллионов евро. Во-первых, они подписали перспективного топчика Пабло Форнальса. Во-вторых, взяли Себастьяна Аллера на место ушедшего Марко Арнаутовича. С Аллером получилась прикольная история. Руководство долго выбирало нового центрального нападающего и очень незаметно провернуло сделку с Аллером. В день показа третьего комлпекта формы на новый сезон клуб выпустил ролик и в конце показали самого Аллера.

twit text — West Ham United (@WestHamUtd) July 17, 2019

В истории с деньгами «Вест Хэма» все опирается на двух бизнесменов: Дэвида Салливана и Дэвида Голда. У первого в распоряжении 51% акций команды, у второго – 35%, остальные 14% – у фан-клуба и других инвесторов. Что касается Голда, то он давно в спорте: вместе с братом развивал бренд по производству клюшек для гольфа, с 1993-го по 2009-й владел 50% акций «Бирмингема».

Голд познакомился с Салливаном еще в 70-х. Тогда молодым людям пришла идея выстроить бюджет и первый бизнес на продаже эротических журналов. Чуть позже, когда дело пошло, они расширились до секс-шопов и съемок порнофильмов. Салливан стал долларовым миллионером к 25 годам и дальше только увеличивал свое состояние.

Голд вышел из этого дела перед тем, как купить «Бирмингем». Салливан тоже вложился в эту команду, но остался в порнобизнесе. С 1993 года Салливан вместе с Голдом и его братом ведут все спортивные проекты, включая «Вест Хэм», который они приобрели в 2010-м.

Недавно журналисты The Times спросили у бизнесменов о том, довольны ли они выступлением команды в Премьер-лиге. На это Салливан ответил: «Вы знаете, у нас есть четкий план. Каких-то пунктов мы придерживаемся, чего-то нам, к сожалению, не удается достичь. Но мы твердо уверены: если будем и дальше заботиться о клубе, то скоро поможем ему выйти на новый уровень».

Если есть деньги и хорошие футболисты, то в чем проблема «Вест Хэма»

Недавно Сид Лоу из The Guardian высказал интересную мысль: дело в тренерах «Вест Хэма». Голд и Салливан покупают классных игроков, но до сих пор не взяли мощного коуча.

Эллардайс – хорошо, но в последние сезоны вместе с ним клуб топтался на месте. Билич – кандидат похуже, потому что за два года так и не предложил ничего нового. Пеллегрини – правильный шаг, в 2014-м он выигрывал с «Сити» АПЛ. Но тогда в распоряжении у него были топовые игроки и куча денег, еще и везло с соперниками – они часто ошибались. Сейчас в карьере Пеллегрини наступил такой момент: у него есть нормальные деньги, неплохие игроки, но ему трудно соревноваться с Гвардиолой, Клоппом, Эмери, Покеттино, Роджерсом, Нуну, которые идеально прочувствовали тенденции современного футбола.

Пеллегрини немного отстал от этого. Он все так же не любит ротацию (в составе «Вест Хэма» было всего 15 футболистов, которые в прошлом сезоне сыграли больше 1000 минут в АПЛ), он редко рискует и доверяет молодым игрокам (из-за этого в развитии затормозил тот же Ланзини). «Вест Хэм» же – яркий и бодрый проект с великолепным стадионом, неплохими футболистами и бесподобной поддержкой. И единственное, что ему не хватает, это ярких побед. Есть подозрения, что они придут только с другим тренером.

Материалы по теме:

Ей было 102 года, она танцевала с Бобби Муром. Умерла старейшая фанатка «Вест Хэма»

«Я так много зарабатываю, что могу купить твою жизнь». Самый лютый скандалист современности