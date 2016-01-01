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    Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 13:24
    Игра с «Лестером» может быть решающей.

    «Арсенал» – самый токсичный клуб АПЛ прямо сейчас. В нем психует (бывший) капитан – Эмери уже передал капитанскую повязку Обамеянгу. В нем непонятная ситуация с тренером: вполне возможно, Эмери уволят в случае, если «Арсенал» проиграет «Лестеру». И не очень понятно, как с этим связаны игроки. Есть инсайды, что лидеры бунтуют против Эмери, а некоторые футболисты просто посмеиваются над ним.

    Что с Эмери

    У Эмери нет результата. После 11 туров у него всего лишь 5 строчка, 17 очков и огромное отставание от топ-4 (6 баллов). Последние три матча в АПЛ – две ничьи и поражения. Последние матчи в принципе – поражения от полурезервного состава «Ливерпуля» и ничья с «Виторией».

    Эмери на этой почве периодически психует. После матча с «Вулверхэмптоном» отказался отвечать на вопрос о роли Джаки, которого не столько за ссору с болельщиками, но и за не очень хорошую игру.

    Эмери юлит и иногда не отвечает на важные вопросы. Пять матчей подряд Озил не попадал в состав. В какой-то момент Эмери спросили об этом. Его ответ: «Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий для этого момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле».

    Все это происходит на фоне слухов об увольнении. Журналисты Times написали о том, спортивный директор «Арсенала» Рауль Санльеи пообедал с Моуринью. Клуб: а) Считает, что Моуринью выведет его из кризиса; б) Ценит хороший английский Моура (запомните этот момент, он понадобится в будущем).

    Реакция Эмери короткая и резкая: «Я здесь тренер. Здесь нечего обсуждать».

    Как игроки связаны с ситуацией вокруг Эмери

    У Independent недавно было большое исследование по ситуации в «Арсенале». Главные пункты:

    • Некоторые футболисты (не только молодые, но и основные) посмеиваются над Эмери из-за его акцента (возвращаемся к тезису про тренера, знающего английский).

    • Лидеры настроены остаться. Но их решение изменится, если «Арсенал» снова окажется вне зоны ЛЧ.
    • Лидеры (Independent говорит об Обамеянге и еще нескольких игроках) недовольны ситуацией вокруг Джаки. В то же время они хотят видеть в стартовом составе Озила, которого считают ведущим игроком.
    • Футболисты считают Эмери резким тренером. Он часто выходит из себя, когда у футболистов что-либо не получается на тренировках.

    Football London подтверждает недоверие футболистов «Арсенала». Некоторые футболисты обращаются за консультацией к Юнбергу, потому что не понимают требований Эмери.

    Как выходить из этой ситуации

    В начале ноября журналисты Mirror написали: у Эмери есть ровно месяц, чтобы сохранить должность в «Арсенале». Сейчас этот срок сильно сократился. Мэтт Лоу из The Telegraph написал, что доверие боссов к Эмери подорвано, и его судьба решится в ближайшие матчи.

    Пока что английские журналисты составляют небольшой шорт-лист потенциальных сменщиков Эмери:

    1. Луис Энрике. После трагедии в семье (в августе у Энрике умерла дочь) он остался без работы – добровольно ушел из сборной Испании. Mirror пишет, что «Арсенал» присматривается к этому варианту.

    2. Инсайд от Daily Mail: боссы «Арсенала» оптимистично настроены на подписание Аллегри. Но тут мешают два момента: а) Статус клуба – вряд ли Аллегри мечтает о борьбе за квалификацию ЛЧ; б) Дорогой контракт Аллегри.

    3. Жозе Моуринью. С ним уже пообедал Санльеи, но Моуринью ждет решения «Баварии» по новому тренеру.

    4. Фредрик Юнберг – самый доступный вариант на случай, если Эмери уволят, а все остальные кандидаты откажутся от должности.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images.de/Global Look Pres
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1901

      ухоженный крокодил 9 минут назад

      Илья, завязывай писать статьи. Оставь это людям которым есть за 30 лет.
      А то получается детский сад. А я азбуку, уже давно читал, зачем мне все это опять?

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