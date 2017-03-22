Гнабри говорили, что он не тянет. В «Арсенале» получал травмы, в «Вест Бромвиче» попал в запас

Сейчас забил покер в ЛЧ, тогда – убегал от проблем.

Карьерная история Сержа Гнабри вмещает больше, чем просто покер во втором тайме матча Лиги чемпионов «Баварии» и «Тоттенхэма» (7:2). Его послематчевый твит – глубокий показатель взаимоотношений «Арсенала» и «Тоттенхэма». О них помнят даже те, кто не играет в Англии уже несколько лет. «Северный Лондон красный», – написал Гнабри. Пост лайкнули 200 тысяч человек.

twit text —text (@SergeGnabry) October 1, 2019

Настоящая известность настигла Гнабри только в Германии, но на высоком уровне он засветился еще в 2012-м. Тогда Гнабри впервые сыграл за «Арсенал» в возрасте 17 лет и 98 дней. Только Джек Уилшир был младше на момент дебютного матча в «Арсенале». Юный Гнабри мечтал заиграть в АПЛ и рисовал самому себе хорошие перспективы. Перспективной звездой его видели еще семь лет назад.

Для «Арсенала» Гнабри был ценным, но покупным активом. Его взяли из академии «Штутгарта» за 100 тысяч фунтов и на год посадили в молодежку. Для таких игроков в «Арсенале» есть одна рабочая схема: их покупают за компенсацию, рекламируют, потом перепродают в другую команду. Случается, что так «Арсенал» теряет таланты. Например, клубу принадлежал 20-летний Мален из ПСВ, который недавно забил пять голов «Витессу» в одном матче.

Гнабри под эту схему все-таки не подходил, потому что в него действительно верили. Арсен Венгер постоянно привлекал Гнабри к тренировкам с основой, ставил в состав, но сам Гнабри срывался из-за здоровья. Все время в основе «Арсенала» он страдал из-за травм и не мог набрать форму, поэтому провел только десять матчей и забил всего один гол. С такой статистикой в «Арсенале» не заиграть.

Зацените парадокс ситуации. В сезоне-2013/14 Гнабри претендовал на Golden Boy, подписал новый пятилетний контракт с «Арсеналом», забил тот самый единственный гол за клуб. Дальше – травма колена. Гнабри вылетел почти на год и завис между первой командой и резервом. На его место докупили Алексиса, прогрессировал Ивоби – заиграть в «Арсенале» было уже невозможно, хотя фанаты в него всегда верили.

Низшая точка в карьере Гнабри – аренда из «Арсенала» в «Вест Бромвич». Там его выпустили только в одной игре АПЛ и в двух играх Кубка лиги, а потом рассказали о неготовности Гнабри к английскому футболу. Тот «Вест Бромвич» тренировал Тони Пьюлис. Тренера обвиняли в том, что Гнабри ему просто не нравится. После матча «Баварии» и «Тоттенхэма» Пьюлис был первым человеком в Англии, кому звонили журналисты.

«Я поражен. Он был у нас в команде, мы брали его в аренду, но так и не привели в форму. Он вернулся в «Арсенал», а они сразу его продали. Работать с ним в «Вест Бромвиче», видеть его таким, а теперь осознавать его достижения – потрясающие ощущения. Когда люди показывают способности и становятся такими, это фантастика», – рассказал Пьюлис.

Между возвращением из аренды и полноценным уходом из «Арсенала» в карьере Гнабри произошел определяющий момент: его позвали сыграть за сборную на Олимпиаде. Тогда все изменилось и в его голове: «Уход из «Арсенала» был самым трудным решением. Но я поймал ритм и понял, что просто больше не могу ждать своего шанса там».

Кратко зафиксируем еще раз. Каким мы знали Гнабри в Англии:

Перспективный, но только начинающий игрок.

Постоянные проблемы со здоровьем.

Проиграл конкуренцию в двух клубах.

Не готов играть в АПЛ.

Летом 2016-го «Вердер» выкупил Гнабри за 5 миллионов евро. Через год он уехал в «Баварию» за 8 миллионов, еще сезон провел в аренде в «Хоффенхайме», а потом все-таки заиграл в «Баварии». Новый Гнабри – статистическое чудо и олицетворение прогресса:

За три разных клуба забивал минимум 10 голов в трех подряд сезонах Бундеслиги.

Лучший игрок «Баварии» в сезоне-2018/19.

Хет-трик в дебютном матче за сборную Германии.

Покер в матче с финалистом Лиги чемпионов.

Приветы «Арсеналу» он передавал и раньше. Здесь вспомнил себя молодым:

text text text Публикация от text (@sergegnabry) 14 Фев 2018 в 8:14 PST

Напомнил о дружбе с Бельерином.

text text text Публикация от text (@sergegnabry) 29 Июн 2017 в 5:05 PDT

Сказал, что ему было приятно играть с Подольски.

text text text Публикация от text (@sergegnabry) 22 Мар 2017 в 10:38 PDT

«Арсенал» без Гнабри уже вообще не борется за чемпионство:

Как там «Арсенал» на старте сезона? Да как-то не очень

«Арсенал» заплатил слишком много за Николя Пепе. У него есть несколько слабых сторон