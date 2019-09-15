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    Как там «Арсенал» на старте сезона? Да как-то не очень


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    Голосов: 0
    Сегодня, 19:39
    Проблемы все те же.

    «Арсенал» после пяти туров АПЛ: восемь очков, седьмое место. Вроде не так уж и плохо. Но по качеству игры команда должна быть еще ниже. По разнице ожидаемых забитых и пропущенных голов (xPTS) «Арсенал» – вообще 13-й в лиге (на одном уровне с «Норвичем» и «Бернли»).

    Минимальные победы над «Ньюкаслом» и «Бернли». Без шансов слитый матч «Ливерпулю». Героическая ничья с «Тоттенхэмом». И худший матч сезона – против «Уотфорда».

    Причем игра с «Уотфордом», вероятно, худшая не только в сезоне, но и за все время Эмери в клубе (несмотря на ничейный результат). «Уотфорд» нанес 31 удар (из них 23 – во втором тайме), 16 из пределов штрафной. Это антирекорд «Арсенала» за всю историю ведения статистики.

    К тому же «Уотфорд» до игры с «Арсеналом» шел на последнем месте (одна победа в последних 10 играх) и уволил тренера Грасию. Матч с «Арсеналом» – первый с новым коучем Кике Флоресом.

    Прямо сейчас «Арсенал» – худший в топ-лигах Европы по допущенным ударам по своим воротам. Это 98-е место из 98 среди команд из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

    Еще «Арсенал» чаще всех в АПЛ теряет мяч около своих ворот. Унай Эмери второй год просит команду разыгрывать мяч коротко от вратаря. Получается ужасно. В том же матче против «Уотфорда» они так и пропустили: Лено отдал пас Сократис, тот ошибся у себя в штрафной – и гол.

    Чем выше команда, тем чаще она теряет мяч у своих ворот:

    Одним из преимуществ команды Эмери хочет сделать прессинг. И здесь ситуация катастрофичная после пяти туров – «Арсенал» 16-й по отборам на чужой половине поля в АПЛ. Даже «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» это делают лучше.

    Покупка Давида Луиса пока никак не помогает. Да, бразилец хорош в продвижении мяча. Но какой в этом толк, если его партнеры по обороне ошибаются в простых передачах, а сам Луис уже накосячил в трех матчах. Допускал явные ошибки против «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» и привез пенальти с «Уотфордом».

    Этим летом «Арсенал» потратил 152 миллиона евро (третьи по тратам в АПЛ, девятые – в мире). Но пока не просто не стал сильнее, а только сбавил. При том, что у команды приличный состав – с отрывом шестой по стоимости в АПЛ.

    ***

    Складывается ощущение, что проблема не в уровне состава. А в менее очевидных вещах: тренировочном процессе, анализе соперников, установках на матчи. Правда, насколько эти проблемы сказываются на результатах, мы вряд ли когда-то точно узнаем.

    А вот что творится в самом клубе. Неудивительно, что проблемы в руководстве отражаются на игре команды:

    «Арсенал» над пропастью: трансферные неудачи, ссора с капитаном, финансовые сложности

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: optapro/www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
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      Рейтинг: +412

      LMI 11 минут назад

      Сократис никак не Мустафи, а именно Сократис и был в той игре
      В остальном все правильно. Арсенал впадает в коматоз, а защита - АД КРОМЕШНЫЙ. Уже скоро 15 лет, даже больше, а команда становиться только хуже-хуже и хуже. И просвета, надежды НИКАКОЙ

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      Рейтинг: +50

      Валера Полевиков > LMI 1 минуту назад

      Да, спасибо. Спутал

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      Рейтинг: +515

      Сенситив 13 минут назад

      те самые подводные камни, о которых мы никогда не узнаем, но процессы в команде не простые, игра пока радует настроенностью на атаку, Венгер привил команде желание бежать вперёд, надолго ли хватит тех прививок, жизнь покажет, но в любом случае, удачи канонирам, как-то так...))

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