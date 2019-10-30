Отвратное поведение капитанов – нормальное явление для «Арсенала». До Джаки портачили ван Перси, Косиельни и Галлас

Озила же просто не любит Эмери

Если вы в последние два дня выпали из инфополя и не в курсе ярчайшего события, связанного с «Арсеналом», то рассказываем: Гранит Джака послал болельщиков и теперь публично психует. Главные тезисы истории:

• Во время матча с «Кристал Пэлас» Джака слишком медленно уходил на замену. Болельщикам это не понравилось, и они освистали его. Джака психанул: сначала позадирал их, потом послал. В итоге Джака швырнул капитанскую повязку Обамеянгу, сорвал с себя футболку, не пожал руку Эмери и ушел в раздевалку.

• Джака не извинился перед болельщиками. Эмери сперва сказал, что разберется с ним по этой теме.

• Вторая реакция – поддержка. «Он очень глубоко переживает. Это нормально, потому что он человек. Каждый игрок нуждается в поддержке фанатов. Джака подавлен. Что наиболее важно, все игроки «Арсенала» заботятся о нем и его семье. Они делают все для того, чтобы Джака вновь стал чувствовать себя хорошо», – сказал Эмери.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) October 30, 2019

Сейчас очевидно: болельщики недовольны капитаном любимой команды. Хотя такое поведение стало вполне нормальным явлением для капитанов «Арсенала» в последнее время.

Косиельни устроил бунт и игнорировал команду до перехода в «Бордо»

В середине июля «Арсенал» напомнил о сотрудничестве с adidas мощным роликом, в котором Лоран Косиельни еще был с капитанской повязкой. Спустя несколько дней стало известно о том, что Косильени игнорирует тренерский штаб и руководство команды и всеми силами пытается провести свой трансфер в «Бордо».

«Бордо» сыграло важную роль: пообещало Косиельни неплохой контракт, но не договорилось с «Арсеналом» о сделке и давило на него заинтересованностью игрока. На тот момент у Косильени был еще год по контракту с «Арсеналом», но «Бордо» хотел получить его бесплатно.

twit text — Girondins English (@girondins_en) August 6, 2019

Итог: стороны договорились на 5 миллионов евро, Косильени на видео снял футболку «Арсенала» ради джерси «Бордо» и получил втык от Дэвида Симэна. «Даже если видео сделал клуб, Косьельни стоило показать класс и сказать: «Нет, я в этом не участвую, я слишком уважаю «Арсенал», давайте просто сделаем обычную фотографию», – сказал Симэн.

Озил ругался с Эмери и до сих пор сидит в запасе

У Эмери с Озилом особенные отношения. Тренеру все еще не нравится форма, которую демонстрирует Озил, и это здорово сказывается на его игровом времени. Озил пропустил уже 4 матча подряд, хотя у него нет травмы.

Правда, после инцидента с Джакой Эмери не исключил возвращения Озила в состав: «Мы поговорили сегодня утром, потому что я хотел послушать его мнение о том, как он может нам помочь в завтрашнем матче. Это был хороший разговор. Завтра он будет в составе. Он может надеть капитанскую повязку, да».

Ван Перси после успешного сезона упрашивал руководство продать его в «МЮ»

После разрывного сезона-2011/12, в котором ван Перси забил 30 голов в 38 матчах в АПЛ, он публично попросил руководство продать его. «Я хочу побороться за трофеи. Здесь у меня будут большие сложности с этим. Думаю, настало время сделать шаг вперед», – говорил ван Перси.

Ван Перси перебрался в «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне забил в двух встречах с «Арсеналом» два мяча. В сезоне-2013/14 забил на прошлый этап в карьере и даже отпраздновал гол в ворота «Арсенала». После этого матча он добил «Арсенал» комментарием:

«Мы отставали от «Арсенала» на 11 очков и просто обязаны были побеждать. Теперь наша позиция выглядит лучше. Это большая победа для нас, настоящий матч за 6 очков. Очень рад, что все получилось. Фанаты «МЮ» были невероятны – настоящий 12-й игрок команды. С тех пор, как я переехал в Манчестер, болельщики постоянно меня поддерживают».

Галлас ругался с молодыми и протестовал против пропущенного гола

У Галласа очень длинная и скандальная карьера. В 2006-м он выпрашивал у «Челси» трансфер в «Арсенал» и грозился забить автогол, если руководство не предоставит ему гарантии продажи в ближайшее трансферное окно.

1 сентября 2006-го он все же перешел в «Арсенал», но и там больше запомнился скандальными историями. В сезоне-2007/08 «Эвертон» реализовал пенальти в ворота «Арсенала», и Галлас демонстративно сел возле своих ворот – так он протестовал против судьи, считая, что тот ошибочно поставил одиннадцатиметровый. Галласа уговаривали подняться все: арбитр, футболисты «Арсенала» и «Эвертона». Руководство хотело лишить его капитанской повязки за эту выходку, но Венгер заступил за него.

Через год после ничьи с «Тоттенхэмом» (4:4) Галлас сцепился в раздевалке с молодым защитником Найджелом Уинтерберном. Клуб и Уинтерберн никак не реагировал на этот конфликт, но Галлас здорово высказался по этому моменту («Всякие сопляки должны иметь уважение»). «Арсенал» лишил его капитанской повязки, оштрафовал на двухнедельную зарплату и оставил вне заявки на четыре матча.

В итоге карьера Галласа закончилась в «Арсенале» обоюдным решением не продлевать контракт и переходом «Тоттенхэма» на правах свободного агента.

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