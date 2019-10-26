Какой-то ужас в АПЛ. «Лестер» забил 9 (да-да, ДЕВЯТЬ!) голов в Саутгемптоне

«Саутгемптон» – «Лестер» 0:9. Нет, правда, мы не шутим.

Для тех, кто редко следит за АПЛ, результат поразителен. Вчитайтесь: «Саутгемптон» – «Лестер» 0:9. Но даже те, кто следит – вряд ли поймут, как так случилось. В Англии дома с такими счетами не проигрывают. Да такое безволие вообще встретишь крайне редко.

«Лестер» после девяти туров шел третьим позади суперфаворитов – «Ливерпуля» и «Ман Сити». Проиграл только «Ливерпулю» и «МЮ», хотя в обоих матчах заслуживал большего. Команда дисциплинированная, интересная, живая. «Саутгемптон» – полная противоположность, четвертые снизу. Пожалуй, ни у кого больше из АПЛ не случается столько глупейших ошибок.

О них позже, а пока о том, что было в матче «Саутгемптон» – «Лестер».

Да, примерно так, как на картинке. И так – девять раз.

Гости открыли счет на 10-й минуте;

«Саутгемптон» через пару минут остался вдесятером – удалили Бертрана (кстати, парень еще и влип в историю, как первый удаленный в АПЛ после VAR);

К 19-й минуте «Лестер» уже вел 3:0, а первый тайм выиграл 5:0;

Итог – 9:0 в пользу «Лестера» с хет-триками Переса и Варди, голами Чилуэлла, Мэддисона и Тилеманса.

Твиттер «Саутгемптона» даже не оповестил о девятом голе в его ворота. Просто дал окончательный счет.

Еще более красивые цифры подоспели во время и после матча:

• В АПЛ лишь однажды до этого гостевая команда к перерыву вела в пять мячей – «Ман Сити» столько запихал «Бернли» весной 2010-го.

• В предыдущих 27 сезонах АПЛ это всего третий случай, когда команда выигрывала первый тайм с разницей в пять мячей или больше. Еще один состоялся в этом же сезоне («Ман Сити» – «Уотфорд»). 10 506 матчей позади, а вот таких игр – всего три из них.

• Это рекордная выездная победа в истории «Лестера».

• «Лестер» – вторая команда в истории, у которой в одном матче два игрока сделали хет-трики. Первой был «Арсенал» (с Пеннантом и Пиресом). И тоже тогда не повезло «Саутгемптону».

• 9:0 – это рекорд в АПЛ по разнице голов в одном матче. В 1995-м его установил «МЮ» (с таким же счетом поколотив «Ипсвич»).

• «Лестер» установил рекорд вообще за всю 131-летнюю историю высшего футбольного дивизиона Англии – так крупно в гостях еще никто не побеждал.

«Лестер» прекрасен, и лишь бы он подольше продержался в лидирующей группе, создавая больше интриги в борьбе за топ-4. Касаемо «Саутгемптона», в этом сезоне можно сделать целую подборку ляпов, которая даст понять, насколько неряшливо, невнимательно, а порой и откровенной бестолково играет эта команда.

Правообладатель не разрешает выкладывать видео на сайте, но просмотр возможен на его ютуб-канале. Просто посмотрите по гиперссылкам, как нелепо порой играет «Саутгемптон».

• В первом туре – поражение 0:3 от «Бернли». Там целый микс. Ошибка Вестергора – 0:1, у Бертрана перехватили пас – это третий гол. В конце был бы еще и четвертый, когда Хейбьерг сделал прострел на свои ворота.

• Через неделю проиграли «Ливерпулю». Победный гол был забит после того, как заковырялся Беднарек, у которого отобрали мяч неподалеку от собственной штрафной.

• Семь очков в следующих трех матчах вроде бы немного поправили положение, но потом опять началось. 1:3 от «Борнмута» и глупый гол в совместном исполнении Беднарека и Ганна.

• Дальше уступили «Тоттенхэму», а затем получили 1:4 дома от «Челси». Все началось с очередной дикой ошибки голкипера Ганна.

• Наконец, с «Вулверхэмптоном» матч складывался неожиданно хорошо, в пользу «Саутгемптона», но победить не удалось. Всему виной ну очень странный пенальти, который привез Хейбьерг. Ужасно так играть на столь высоком уровне – влетать в соперника, вокруг которого еще несколько одноклубников.

А дальше – 0:9 от «Лестера». С еще более удивительным количеством ошибок.

В целом, не слишком удивляет, что именно «Саутгемптон» пришел к столь грандиозному провалу (в подборку еще не вошли моменты, которые чуть не окончились голами, их тоже хватало). Но 0:9 на уровне АПЛ – это все равно нечто запредельное.

В какой-то степени, сегодня был исторический день. В Премьер-лиге так не бывает.