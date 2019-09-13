Стерлинг разрывает всех этой осенью. От него в восторге Гвардиола и Хави

Говорят, станет лучшим игроком после Месси и Роналду.

Сезон-2015/16: Рахим Стерлинг забивает 11 мячей во всех турнирах за «Манчестер Сити».

Сезон-2016/17: У Стерлинга 10 голов на клубном уровне.

Сезон-2017/18: Стерлинг забивает 23 мяча за «Сити».

Сезон-2018/19: результативность Стерлинга – 25 голов за сезон.

Сезон-2019/20: У Рахима Стерлинга 12 мячей и 4 голевых передачи в 14 матчах за «Сити». Игра с «Аталантой» в ЛЧ стала показателем его мастерства. «Ман Сити» отгрузил итальянцам 5 голов. Стерлинг же поучаствовал во всех: забил три и отдал две передачи.

На послематчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола публично восторгался Стерлингом: «Рахим Стерлинг был великолепен. Он мог забить еще один гол. Он помогал нам не только тогда, когда он был с мячом, но и без него».

Секрет такого перфоманса объяснил сам Стерлинг: семья, партнеры по команде

В конце июля Рахим Стерлинг поговорил с журналистами ManchesterEveningNews Саймоном Байковски и Шарлоттой Данкер и рассказал о том, как сильно в последнее время поменялось его восприятие всего того, что происходит с ним.

«Когда я переехал из Ливерпуля в Манчестер, я был очень молод. Это новая среда, новые люди. Плюс на меня давило то, что я перешел к конкурентам. Болельщики ненавидели меня. Сейчас я максимально абстрагировался от этого. Тот футбол, который я сейчас показываю – результат работы над собой не только на тренировках, но и вне футбольного поля.

Дома я вообще не думаю о футболе. Я прихожу и расслабляюсь. Как в отпуске. Это дает мне возможность не перенасыщаться игрой, отдаваться ей полностью. Наверное, в этом главная причина моей целеустремленности», – объясняет Стерлинг.

twit text — Football Tips (@footballtips) October 23, 2019

Важные пункты хорошего душевного равновесия от Стерлинга:

1. Отличная атмосфера в «Сити». Каждый футболист может обсудить любую проблему с партнером.

2. Доверительные отношения с Гвардиолой. Пеп уделяет максимум внимания всем игрокам.

3. Поддержка семьи, без которой он бы не чувствовал себя комфортно.

Стерлинга считают игроком нового поколения. От него Хави, Пеп открывает его на новых позициях

Несколько цитат о Рахиме Стерлинге.

Хави: «Смотрю на молодых игроков, которые претендуют на то, чтобы их начали называть лучшими игроками мира. Думаю, это Неймар, Мбаппе, Салах и, конечно, Стерлинг. На мой взгляд, Стерлинг сейчас лидирует в этой гонке. Он всегда был хорошим и опасным игроком, но под руководством Гвардиолы он становится одним из лучших футболистов мира. Он все еще молод и может стать лучшим игроком мира».

Хосеп Гвардиола: «Именно из-за стабильности Роналду и Месси можно считать легендами мирового футбола. Они стали уникальным явлением. И если Рахим собирается достичь этого уровня, то мы будем рядом для того, чтобы помочь ему. И, конечно, ему это по силам. Я не буду тем, кто скажет, чтобы он даже не думал об этом. Нет, конечно, нет. Я хочу этого».

Джейми Каррагер: «Сейчас Рахим входит в пятерку или шестерку лучших атакующих игроков в мире, чуть ниже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Я недавно писал, что он и Садьо Мане – лучшие игроки на левом фланге. Сейчас я оцениваю Стерлинга выше Неймара. Рахим – потенциальным обладатель «Золотого мяча» в течение следующих четырех или пяти лет».

Селебрити правы: за относительно небольшой промежуток времени Стерлинг вышел на уровень, близкий к космическому. В «Ливерпуле» был сырой Стерлинг. Но всего за пару сезонов после перехода в «Сити» он довел свои лучшие качества до абсолютного совершенства. Главное – спринты. По версии журналиста SkySports Адама Бейта, благодаря спринтам Стерлинга англичане были очень успешными в атаке на ЧМ-2018.

Бейт также прогнозировал: в ближайшее время Стерлинг станет ключевой фигурой в сборной. По статистике предсказания сбываются: сейчас у него 13 очков по «гол+пас». И это лучший показатель в сборной Англии.

Гвардиола не просто так сравнивает Стерлинга с Месси и Роналду. У них есть общая черта – прорывы на скоростях. Гвардиола говорил, что раньше Стерлинг делал это на автомате и абсолютно не задумывался над тем, как ему лучше реализовать атаку. Все получалось само. Сейчас же в действиях Стерлинга появилась система, что и сделало его одним из лидеров атаки «Манчестер Сити».

Еще одно важное качество Стерлинга, которое открыл в нем Пеп Гвардиола – универсальность. Стерлинг времен «Ливерпуля» – исключительно фланговый игрок. Сейчас он раскрывает свой атакующий потенциал, временами появляясь на позиции форварда. И Гвардиола в восторге.



«Мне известны особые качества этого игрока, его стабильность, физические данные, умение завершать атаки. Он еще только начинает выступать на позиции форварда, но я считаю, что она прекрасно ему подходит. Впрочем, в нападении он способен играть на трех позициях», – говорит Пеп.

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