Насколько силен «Ливерпуль» и что не так с «Сити»?

Разбираемся в чемпионской гонке АПЛ.

Работая в Германии, Пеп Гвардиола говорил: «Титулы выигрываются в последних восьми турах, но проигрываются – в первых восьми».

После восьми туров АПЛ «Сити» отстает от «Ливерпуля» на восемь очков.

С чемпионом все понятно? Насколько справедлив такой отрыв? Чем хорош «Ливерпуль»? Почему «Сити» поплыл? Пробуем разобраться.

«Ливерпуль» сильнее на старте, но не на восемь очков

Сразу окунаемся в таблицу, основанную на системе xG (ожидаемые набранные очки, исходя из опасности созданных и допущенных моментов). «Ман Сити» выше «Ливерпуля» в этой системе. Скажите, что бред? На самом деле нет.

«Ман Сити» чаще создает моменты у чужих ворот (на восемь показателей выше), но хуже «Ливерпуля» по допущенным моментам (на два ниже).

Объяснение такого преимущества простое: в победных матчах «Сити» гораздо больше создает и забивает (8:0 с «Уотфордом», 5:0 с «Вест Хэмом», 4:0 с «Брайтоном»). «Ливерпуль» тише обыгрывает соперников (самая крупная победа – 4:1 над «Норвичем»).

xG – сколько моментов команда создала, xGA – сколько допустила, xPTS – ожидаемое количество очков

Но все-таки важно, что часто «Сити» терял очки незаслуженно. Например ничейный матч с «Тоттенхэмом»: «Сити» ударил 30 раз, 10 в створ. «Тоттенхэм» пробил два раза – и два раза забил. Это и вопрос реализации, и везения.

Против «Вулверхэмптона» «Ман Сити» тоже создал больше моментов, но проиграл – как минимум, ничью команда заслуживала. Единственная игра, где все было по делу – поражение «Норвичу».

«Ливерпуль», наоборот, чуть-чуть перебирает. С «Челси» был совсем равный матч (лондонцы даже создали больше), но лучшая реализация спасла. То же самое и против «Саутгемптона». С «Шеффилдом» выручил ляп вратаря Хендерсона.

Вывод: «Ливерпуль» заслуженно опережает «Сити», но фактор небольшого везения – отрицать нельзя.

«Ливерпуль» стал лучше?

Не намного. Команда Клоппа стала лучше контролировать матчи, повысила реализацию. Даже вылет основного вратаря Алисона не ухудшил выступления команды.

Система Клоппа маскирует отсутствия игроков и их индивидуальные слабости. Сравните полузащиты: Фабиньо-Хендерсон-Милнер против Родри-Силвы-Де Брюйне. По качеству игроков явное преимущество у «Манчестера», но система «Ливерпуля» компенсирует этот разрыв в классе.

Но в целом, «Ливерпуль» год назад по уровню был примерно таким же. В восьми играх было шесть побед и две ничьи (с «Сити» и «Челси»). В этом сезоне все могло быть так же, но тут помогли: а) лучшая реализация и отчасти везение б) то, что не играли против «Сити».

twit text — Goal (@goal) October 5, 2019

Что мешает «Сити»?

Очень банально: травмы. Особенно это касается линии обороны. Вылет Ляпорта – очень болезненный удар по команде. Он основной и лучший защитник «Сити»: максимально надежный, на топ-уровне продвигающий мяч и прекрасно понимающий систему Гвардиолы.

Вылет Стоунса ударил в меньшей степени, но все равно заставил «Сити» играть очень спорной парой защитников Фернандиньо-Отаменди. В прошлом сезоне отсутствие Стоунса или Ляпорта мог замаскировать Компани, но он ушел летом, а клуб не вышел на рынок за центральным защем.

twit text — SPORF (@Sporf) October 6, 2019

Плюс на несколько недель выбыл Де Брюйне – лучший игрок команды и ее мозг. Также не забываем про травму Сане перед сезоном – его очень достойно заменил Марез, но команда все равно лишилась важной опции в атаки.

Для Гвардиолы – это худший старт в Англии, а для «Сити» – с 2013-го, когда тренировал Пеллегрини.

«Ливерпуль» – чемпион?

Отрыв после восьми туров в восемь очков и такая стабильная игра впечатляют, но, конечно, нет. В прошлом сезоне «Ливерпуль» на шесть очков оторвался от «Сити» к январю. Но поражение в очной игре, четыре ничьи зимой-весной – и чемпионство упущено.

Сейчас же прошло всего восемь туров – впереди еще 30. Произойти может что угодно. Но особенно важными будут очные матчи – в прошлом сезоне они сыграли чуть ли не ключевую роль.

Между собой «Сити» и «Ливерпуль» сыграют 10 ноября – вероятно, после этой игры можно будет делать выводы. Уровень двух команд в АПЛ настолько выше остальных, что мы можем говорить, что их очные встречи решают судьбу чемпионства; и это уникальная ситуация.

Не забываем еще и про то, что Гвардиола отработал в «Сити» три сезона и не выиграл Лиги чемпионов. Гештальт должен быть закрыт – без победы в главном турнире Европы этот «Манчестер» нельзя назвать сильнейшим в мире, несмотря на победы в АПЛ. Стоит ждать определенный перекос приоритета в сторону ЛЧ весной.

И это точно на руку «Ливерпулю». Тем более, команда Клоппа в прошлом сезоне взяла ЛЧ и сейчас в большем приоритете победа в АПЛ. Тем более, «Ливерпуль» не побеждал в чемпионате Англии уже почти 30 лет.

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Возвращаясь к вопросу везения. В ключевой игре прошлого сезона «Сити» – «Ливерпуль» (2:1) «Ливерпулю» до ничьи не хватило 11 миллиметров – именно на столько мяч не зашeл в ворота «Сити». Именно столько «Ливерпулю», возможно, не хватило для чемпионства. То было единственное поражение команды в сезоне.

twit text — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) May 12, 2019

Возможно, теперь везение на стороне «Ливерпуля» .

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