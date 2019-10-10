В «Ман Сити» есть молодой гений. Гвардиола считает его талантливее Месси, но держит в запасе

И не собирается продавать.

На днях Хосепа Гвардиолу спросили про 19-летнего игрока «Ман Сити» Фила Фодена. В этом сезоне Фоден сыграл всего 10 минут в АПЛ и одну в ЛЧ (и за эту одну минуту забил гол). Журналисты спросили у Гвардиолы, не собирается ли клуб продавать Фодена, если он так мало играет. Пеп ответил:

«Он – единственный игрок, который не будет продан ни при каких обстоятельствах. Даже за 500 миллионов евро. Фил никуда не уйдeт.

Мы не будет подписывать игроков на его позицию. Когда Давид Сильва уйдeт, мы точно знаем, кто станет нашим новым волшебником. Он вырос вместе с нами, он один из нас и он будет одним из лучших в АПЛ».

Фила Фодена нахваливают уже давно, но за основную команду «Сити» он играет совсем мало: 300 минут в прошлом сезоне АПЛ, 43 в позапрошлом. Да, игрок еще совсем молодой (19 лет), но после всех слов, сказанных про него, хочется увидеть его в деле как можно скорее.

twit text — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 10, 2019

Его сравнивают с Иньестой и называют будущим Месси

• В первую команду «Сити» Фоден начал попадать с приходом Гвардиолы. Впервые его включили в состав в декабре 2016-го на матч Лиги чемпионов. Гвардиола тогда говорил о нем:

«Всегда опасно хвалить молодых игроков – им еще нужно расти и многому учиться. Но у этого парня огромный потенциал. И мы сделаем все, чтобы помочь ему реализоваться».

• Экс-глава отдела развития молодежи в «Манчестер Сити» Джим Кассел: «Фил был уникальным талантом еще в шесть лет. Он был похож на Месси. В «Сити» еще не видели того, на что способен Фил Фоден. Как только он созреет и будет готов, он будет проходить по три-четыре футболиста соперника за раз, как Месси».

• Гвардиола после дебютного матча Фодена в ЛЧ: «Не думаю, что у меня когда-либо будут сомнения насчет этого парня. Он очень сильный, хоть и кажется тощим. Меня восхищает, как он борется за мяч».

twit text — Phil Foden (@PhilFoden) October 1, 2019

• Гвардиола после летней предсезонки в 2017-м году: «У меня нет слов. Я хотел бы найти нужные слова, чтобы описать то, что я видел. Фоден – прекрасен. Вы счастливые парни, поверьте мне. Вы, люди, которые видели его первую игру в первой команде».

• Главный тренер «Оксфорда» Карл Робинсон после кубкового матча с «Сити»: «Его ноги – это нечто такое, за что можно умереть. Его умения и способность ориентироваться на поле – гениальны.В его игре есть какая-то естественность и что-то такое, чего мы не видели на протяжении долгого времени. Это напомнило мне о матчах «Барселоны», когда на этой позиции играл Иньеста».

• Снова Гвардиола: «Фила Фодена в аренду? Ни за что! Ни за что! Это невозможно – он останется с нами на долгие-долгие годы. Он самый талантливый игрок, которого я видел в своей игровой и тренерской карьере».

• Бернарду Силва: «Если он продолжит работать так же упорно и с тем же настроем каждый день, тогда через два года он станет одним из лучших полузащитников в мире. Я не знаю, испытывает ли он давление, но он наслаждается игрой в футбол и любит то, что делает».

Чего он уже достиг?

1) Стал первым игроком, родившимся позже 1 января 2000 года, забивавшим за «Ман Сити».

2) Самый молодой англичанин из когда-либо участвовавших в матчах плей-офф Лиги чемпионов (ему было 17 лет и 283 дня).

3) BBC признал Фодена лучшим молодым спортсменом года в Англии в 2017-м.

4) Чемпион мира U-17 в составе сборной Англии.

5) Лучший игрок Чемпионата мира U-17.

6) Дважды чемпион АПЛ.

7) Обладатель Кубка Англии.

8) Дважды обладатель КубкаФутбольной лиги.

9) Дважды обладатель Суперкубка Англии.

twit text — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 1, 2019

Почему до сих пор не играет?

Гвардиола утверждает, что все дело в силе конкурентов Фодена: Де Брюйне, Давиде Сильве, Бернарду Силве, Гюндогане.

Главный тренер сборной Англии Саутгейт думает похожим образом: «Фил все еще развивается физически. Пеп понимает, насколько хорош этот игрок – но понимает и как сильны соперники.

twit text — Invictos (@InvictosSomos) August 4, 2019

Реакция Фодена на отсутствие практика на протяжении последних трех лет:

Два года назад: «Каждый раз, когда я на поле, я стараюсь наслаждаться игрой. Хочу оставаться сконцентрированным и прогрессировать. Когда я с командой, то учусь каждый день. Я наслаждаюсь футболом, играть здесь – это удовольствие».

Год назад: «Не нужно спешить. Пеп знает, что делать, и я буду играть нужное время. Тренироваться с такими игроками, как Давид Сильва и Кевин Де Брюйне, а также смотреть, что они делают каждый день, позволяет мне расти, как футболисту. К тому же тренировки Пепа существенно влияют на мою игру».

Сейчас: «У Гвардиолы свое мнение, у меня свое. Я просто знаю, что готов играть. Чувствую, что готов. Я стараюсь каждый день показывать ему это на тренировках.

Некоторые партнеры по команде говорят мне проявить терпение, но мне очень не хватает выступлений, я хочу играть сейчас. Я буду бороться за это ежедневно и буду готов играть в любой момент.

Здорово, если Пеп смотрел матч англичан против сборной Турции (в квалификации Евро U-21), но не исключено, что он предпочел поиграть в гольф или еще что-нибудь в этом духе! Не стану его винить».

Тут о Гвардиоле:

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