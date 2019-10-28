И ЦСКА и «Тоттенхэм» проваливаются по одинаковой причине

Их лидеры не лидеры.

Спады «Тоттенхэма» и ЦСКА – самые сложно объяснимые в Европе. «Тоттенхэм» выдал лучший сезон за десятилетия, дошел до финала ЛЧ; летом никого не продал и укрепился; а сейчас 11-й в АПЛ и серый в Лиге чемпионов. ЦСКА закончил на четвертом месте прошлый сезон, но в целом играл стабильно; летом не потерял лидеров; сейчас неубедителен в РПЛ и проваливается в ЛЕ.

Проблемы обоих клубов можно разобрать с разных сторон: и с игровой, и с психологической. Например, мы писали о плохом микроклимате в «Тоттенхэме» и его причинах . И о слабом составе ЦСКА, из-за которого клуб проваливается в Лиге Европы.

Но есть еще один важный и малозаметный аспект. У регресса обоих команд есть одно важное сходство – слабая форма лидеров, которые до этого делали разницу. Речь о Влашиче и Эриксене.

В прошлом сезоне Влашич был лучшим в ЦСКА, а сейчас играет посредственно

В этом сезоне у Николы уже восемь голевых действий, но тут важно не обманываться статистикой: только два из них были сделаны в матчах с приличными соперниками (против «Ростова» и «Краснодара»). А еще два гола забито с пенальти.

В последней кампании Влашич качественнее создавал моменты для партнеров (по метрике xA) и реже бил. В этом сезоне Никола стал чаще пробивать из-за пределов штрафной – из-за чего команда теряет владение. То есть эффективность ударов заметно снизилась.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2019

Апогеем неудач Влашича стала игра с «Ференцварошем», когда Влашич не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Конечно, мы не выбрасываем контекст того, что вся команда стала играть хуже. И не забываем, что это влияет на игру самого Влашича. И мы не говорим, что Влашич ужасен. Нет, он просто перестал делать разницу в кризисных ситуациях, как это было в прошлом сезоне.

Возможно, сказалось то, что он пропустил предсезонку в клубе, пока ЦСКА договаривался с «Эвертоном» о трансфере.

Эриксен устал от «Тоттенхэма»

Летом Кристиан сказал, что хочет покинуть «Тоттенхэм» и намекнул на «Реал». Клуб не продал игрока, предложил новый контракт, но Эриксен отказался.

Такой неприятный момент между игроком и клубом не мог не сказаться на игре Эриксена. Теперь он не всегда попадает в основу, хотя до этого всегда был железным игроком старта.

И это тоже сказывается на слабой игре команды. С момента переезда в Англию (лето 2014) Эриксен всегда был в топе по созданию моментов и ассистов.

twit text — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) October 28, 2019

В последних четырех сезонах он в среднем отдавал по 13 ассистов. В этом у него всего одна голевая. Значительно снизились показатели по передачам под удар.

Влияние Эриксена на игру команды заметно снизилось. Например, в предыдущих сезонах он часто спасал «Тоттенхэм» в сложных ситуациях своими дальними ударами. В этом – он стал реже бить и забил всего один мяч.

Недавно Эриксен сам подтвердил, что сейчас у него спад: «Совершенно точно, сейчас самое тяжелое для меня время в клубе».

***

Еще раз: плохая игра команд не всегда связана с формой их лидеров. Но в конкретных случаях эти два фактора совпадают. Лидеры и лучшие игроки обычно проявляют себя в сложные для их клуба моменты.

Влашич и Эриксен в последнем сезоне хорошо проявляли себя в кризисных ситуациях. В этом году ЦСКА и «Тоттенхэм» пока некому тащить в одиночку.