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    Эриксен: «Реал» должен позвонить «Тоттенхэму» и сказать, что хочет меня. Пока он этого не сделал»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что хочет покинуть клуб этим летом и попробовать себя в более сильном клубе.

    Ранее сообщалось, что датчанина хочет приобрести «Реал».

    «Я испытываю самое глубокое уважение ко всему, что случилось со мной в «Тоттенхэме», я этого не отрицаю. Но также я сказал, что хотел бы попробовать что-то новое.

    Надеюсь, летом что-то прояснится. Таков план. В футболе не знаешь, когда наступит ясность. Это может случиться в любой момент. Все хотят, чтобы это произошло как можно скорее, но в футболе требуется время.

    Это зависит от Даниэля Леви (председателя «Тоттенхэма»). И должно поступить предложение от другого клуба. Или я же должен сесть за стол и обсудить новый контракт. Ты не можешь определить дату сам.

    Есть не так много моментов, которые меня не устраивают в «Тоттенхэме». Если мне придется уйти, то, надеюсь, это будет шаг вперед.

    «Реал»? Это шаг вперед. Но мадридцы должны позвонить в «Тоттенхэм» и сказать, что хотят купить Кристиана. И, насколько мне известно, они этого еще не сделали.

    Это нелегко и зависит от возможностей. Если нет ничего более увлекательного, почему бы не остаться в «Тоттенхэме»? Подпишу ли я в этом случае новый контракт? Зависит от условий», – сказал Эриксен.

    • 27-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за лондонцев 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

    Sport.es: «Реал» объявит о трансфере Эриксена после финала ЛЧ

    AS: «Реал» не будет платить за Эриксена более 70 миллионов евро

    Источник: The Mirror

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