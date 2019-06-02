AS: «Реал» не будет платить за Эриксена более 70 миллионов евро

В пятницу в Мадриде состоялась встреча президентов «Реала» и «Тоттенхэма» Флорентино Переса и Дэниэла Леви.

Функционеры встретились на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов, который состоялся в субботу на стадионе «Ванда Метрополитано».

Как сообщает AS, неизвестно, обсуждали ли Перес и Леви летний трансфер полузащитника Кристиана Эриксена. Однако утверждается, что мадридский клуб не будет платить за футболиста более 70 миллионов евро.

Контракт датчанина с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 85 миллионов евро.