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    AS: «Реал» не будет платить за Эриксена более 70 миллионов евро

    В пятницу в Мадриде состоялась встреча президентов «Реала» и «Тоттенхэма» Флорентино Переса и Дэниэла Леви.

    Функционеры встретились на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов, который состоялся в субботу на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Как сообщает AS, неизвестно, обсуждали ли Перес и Леви летний трансфер полузащитника Кристиана Эриксена. Однако утверждается, что мадридский клуб не будет платить за футболиста более 70 миллионов евро.

    Контракт датчанина с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 85 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3864

      Агасфер 2 часа назад

      Какие экономные,аж слезу вышибает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      OBOLEV 2 часа назад

      Старик прижимистый стал ) Посмотрим что из этого выйдет.

      0
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