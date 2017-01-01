Sport.es: «Реал» объявит о трансфере Эриксена после финала ЛЧ

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Реале», сообщает Sport.es.

По информации источника, мадридский клуб объявит о трансфере датчанина после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

В решающем матче турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

«Реал» хотел включить в сделку Гарета Бэйла, но лондонцы не заинтересованы в возвращении валлийца.

Поэтому сливочным придется заплатить за Эриксена требуемую сумму. Ранее издание Daily Mail утверждало, что «Тоттенхэм» оценивает хавбека в 150 миллионов евро.