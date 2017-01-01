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    Sport.es: «Реал» объявит о трансфере Эриксена после финала ЛЧ

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Реале», сообщает Sport.es.

    По информации источника, мадридский клуб объявит о трансфере датчанина после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

    В решающем матче турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

    «Реал» хотел включить в сделку Гарета Бэйла, но лондонцы не заинтересованы в возвращении валлийца.

    Поэтому сливочным придется заплатить за Эриксена требуемую сумму. Ранее издание Daily Mail утверждало, что «Тоттенхэм» оценивает хавбека в 150 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1390

      SarJr 17 минут назад

      можно не надо. хоть его не забирайте чтоб испортить....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      FENIX-SL 37 минут назад

      почему нельзя было на годик раньше?

      0
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