Daily Mail: «Тоттенхэм» оценил Эриксена в 150 миллионов

«Тоттенхэм» хочет сохранить полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.
По информации источника, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, в частности, «Реал», лондонский клуб установил цену на футболиста в размере 130 миллионов фунтов (около 150 миллионов евро).
- В текущем сезоне Эриксен сыграл 45 матчей в составе «Тоттенхэма», забил девять голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт 27-летнего датчанина с клубом истекает в 2020 году.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.