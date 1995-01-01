Daily Mail: «Тоттенхэм» оценил Эриксена в 150 миллионов

«Тоттенхэм» хочет сохранить полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.

По информации источника, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, в частности, «Реал», лондонский клуб установил цену на футболиста в размере 130 миллионов фунтов (около 150 миллионов евро).