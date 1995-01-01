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    Daily Mail: «Тоттенхэм» оценил Эриксена в 150 миллионов

    «Тоттенхэм» хочет сохранить полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, в частности, «Реал», лондонский клуб установил цену на футболиста в размере 130 миллионов фунтов (около 150 миллионов евро).

    • В текущем сезоне Эриксен сыграл 45 матчей в составе «Тоттенхэма», забил девять голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт 27-летнего датчанина с клубом истекает в 2020 году.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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