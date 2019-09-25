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    Футболисты «Тоттенхэма» сомневаются в Покеттино. Он не работает с ними на тренировках, не предлагает ничего нового


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    Голосов: 2
    Сегодня, 17:20
    Они думают, что не поборются с ним за трофеи.

    У «Тоттенхэма» была тяжелая прошлая неделя. На фактах:

    • Получили 7 голов от «Баварии» в ЛЧ.
    • Получили 3 от «Брайтона».
    • Сломался Уго Льорис – вылетел из основы с вывихнутым локтем до конца года.
    • Откатились в таблице Премьер-лиги на 9 место.

    Дополнительный факт расстраиваться – рекорд по посещаемости домашней арены побил матч не из профильного спорта. К концу недели стадион «Тоттенхэма» перелопатили ради матча НФЛ между «Чикаго» и «Оклендом»: вставили ворота для американского футбола, изменили лицевые линии, убрали всю клубную атрибутики из магазинов рядом. И на этот матч пришли 60463 – максимальная отметка в истории стадиона.

    После всего этого Маурисио Покеттино сказал: «Футбол – это не драма, это страсть, мы не можем отделить его от эмоций. Все говорят о последних результатах. Мы должны учиться на поражениях, чтобы быть в состоянии в будущем превысить свой максимум. Все начинается с признания того, что вы не всегда побеждаете, что соперник также усердно работает и имеет свои достоинства».

    Достаточно обнадеживающие слова, но, похоже, даже Покеттино несколько отчаялся. У «Тоттенхэма» сейчас небольшой кризис, и этому есть логичные объяснения.

    У «Тоттенхэма» проблемы с игрой

    После поражения «Тоттенхэма» от «Брайтона» на Squawka вышел материал, идеально описывающий состояние команды и выделяющий главные минусы работы Покеттино.

    Первый – список основных игроков. Покеттино из матча в матч (за исключением английских кубков) выставляет крайне похожие составы. Отсутствие разнообразия среди исполнителей делает его тактику на игры крайне предсказуемой.

    Второй – игра в защите. Тут автор Squawka Гарри Эдвардс говорит, что игроки «Тоттенхэма» дают своим соперникам слишком много пространства и времени на создание моментов.

    Общий результат на два матча (с «Баварией» и «Брайтоном»): «Тоттенхэм» впервые с 1997 года пропустил 10 мячей за 2 встречи.

    Третий – «Тоттенхэм» так и не сделал выводы после поражения от «Баварии». Эдвардс ждал, что «Тоттенхэм» зажмет «Брайтон» и не даст им даже шанса убежать в контратаки. Вместо этого «Брайтон» перехватывал преимущество, удачно пользовался ошибками соперника и временами смотрелся банально лучше.

    Четвертый – «Тоттенхэм» слишком плох в атаке. Доказательство: в створ ворота «Брайтона» прилетели всего три удара за 90 минут.

    У «Тоттенхэма» есть проблемы с психологией

    В том же материале Эдвардс замечает, что у футболистов «Тоттенхэма» постепенно пропадает доверие к Покеттино. Вместо него на тренировках с ними работают помощники коуча. Сам же Покеттино смотрит наблюдает за ними либо с помощью специальных камер наблюдения, установленных на базе, либо просматривает тренировки в записи.

    Летом Покеттино провел самую масштабную трансферную кампанию в истории своего пребывания в «Тоттенхэме». Таким образом он планировал освежить состав и придать ему новую мотивацию. По данным The Athletic, настрой некоторых игроков не только не поменялся, но и стал хуже.

    Некоторые футболисты недовольны методами Покеттино и сомневаются, что он способен привести «Тоттенхэм» к трофеям. Они лично говорят тренеру о своих переживаниях, но не выносят мнение в разговорах с прессой.

    Самые верные слова относительно «Тоттенхэма» и Покеттино высказал Харри Реднапп: «Пришло время Почеттино показать, насколько он хорош и вернуть команду в нужное русло. Они должны начать играть так, как все от них ждут. Если он хороший тренер, ему придется сделать это сейчас. Нельзя продолжать работать год за годом и ничего не выиграть за 6-7 сезонов. Ему нужно завоевать трофей».

    Кажется, Реднапп прав. В противном случае «Тоттенхэму» действительно придется искать нового тренера.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8676

      DeStar 9 минут назад

      ну да, ну лч от ттх вряд ли каждый год ждут. ДА и с такими ливерпулем и сити на победу в апл сложно замахнуться, даже МЮ который за 5 лет потратил, наверное, как ттх лет за 20 и то уже слабее самого ТТХ. Но возможно, игроки и тренер просто наелись друг другом, и побегут либо первые, либо вторые,

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