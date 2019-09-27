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    2:7 в матче «Тоттенхэма» и «Баварии». Что это и как?


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    Голосов: 1
    Сегодня, 00:49
    Это был не просто разгром.

    Главный перфоманс матча – покер Сержа Гнабри. Четыре года назад Гнабри ездил в аренду в «Вест Бромвич». Главный тренер «Брома» тогда сказал, что Гнабри не тянет уровень команды (это был Тони Пулис, он сейчас без работы).

    «Арсенал» отозвал Гнабри из аренды, а через полгода продал за жалких 5 миллионов. Теперь жалеют. Но сегодня – радуются: их пацан забил вечным врагам четверку.

    А вообще, счет матча немного обманывает зрителя, который не смотрел игру. «Тоттенхэм» не был настолько хуже «Баварии». Они пробили в створ всего на три раза меньше. И в опасности созданных моментов были не сильно хуже.

    Это подтверждает система ожидаемых голов (xG). По совокупности опасности каждого удара счет такой: 1.4 против 2.1. То есть «Бавария» по остроте ударов была лучше лишь на полгола. Но счет 2:7. Знатоки уже подсчитали, что это самый несправедливый результат в ЛЧ по отношению к системе xG за всю ее историю.

    Конечно, полностью доверять xG не стоит. Цифрам вообще в футболе нельзя слепо доверять. Но сейчас это наиболее точная система, определяющая опасность созданных моментов. И когда случаются такие аномалии, как в этом матче – каждый сомневается в системе.

    На деле, это лишь значит, что «Бавария» в разы лучше реализовывала моменты и в какой-то мере ей подфартило. И, конечно, Нойер. Ковач после игры сказал:

    «Этот матч не должен был заканчиваться таким счетом. У нас были проблемы в защите, и Нойер держал оставлял нас в игре своими спасениями. После этого мы были намного лучше. Мы забили в нужное время. Второй гол перед перерывом был ключевым».

    «Тоттенхэма» выдохся

    Но это не отменяет, что у «Тоттенхэма» ужасный, просто ужасный старт сезона. В первом туре ЛЧ скатали вничью с «Олимпиакосом», сегодня впервые в истории клуба пропустили семь голов дома. В АПЛ все тоже не очень: 11 очков после семи туров и поражения от «Лестера» и «Ньюкасла».

    Авторитетный британский портал The Altetic на днях писал, что игроки просто устали от Покеттино: его интенсивности как в игре, так и на тренировках. И уже не готовы выполнять его требования.

    Поэтому лидеры постоянно травмируются (Алли, Кейн, Роуз), а ключевой игрок летом хотел уйти (Эриксен). Плюс команда ощутимо постарела: в первых сезонах Покеттино была в тройке АПЛ по молодости, сейчас – 11-я.

    И хвалим «Баварию». Команда реально набрала ход: первое место в Бундеслиге, две уверенные победы в ЛЧ, четыре победы в последних четырех матчах.

    Главный зверь команды – конечно, Роберт Левандовски. У него 14 голов в 10-ти матчах на старте.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Squawka
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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