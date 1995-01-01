Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма

Три матча – одни сплошные неудачи.

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис захочет забыть эту неделю навсегда. Так много неприятностей в короткий срок на него еще не рушилось.

• 28 сентября «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» 2:1, но рисковал потерять очки. При счете 1:0 «Тоттенхэм» остался вдесятером из-за удаления Орье, а затем Льорис в метре от линии собственных ворот попытался обвести Ингза и провалился – тот легко сравнял счет.

ВИДЕО

«Тоттенхэм» тут же забил – 2:1, Льорис во втором тайме совершил пару великолепных сэйвов, но припоминают ему все равно ту ошибку. «Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть таким образом», – встал на защиту своего вратаря Маурисио Почеттино.

• Через три дня «Тоттенхэм» принимал «Баварию» и наставил кучу антирекордов – 2:7 дома в матче Лиги чемпионов. Ляпов у Льориса не было, но выручить команду капитан так и не смог. Такое поражение никогда не забыть, тем более вратарю, вытащившему семь мячей из сетки.

• Четыре дня спустя – выезд к «Брайтону» на игру АПЛ, неприятность уже на третьей минуте: Льорис не справился с кроссом, отбив летевший в ворота мяч прямо на ногу сопернику. Тот открыл счет, а голкипер «Тоттенхэма» еще и неудачно упал на левую руку, после чего покинул поле на носилках и в кислородной маске. Игра остановилась примерно на пять минут.

Хотя в последнее время у Льориса далеко не все так плохо. Например, в сентябре у него в семье родился третий ребенок – вратарь даже пропустил матч против «Лестера» из-за родов жены.

Пока неясно, сколько матчей придется теперь пропустить Льорису из-за травмы. В октябре «Тоттенхэму» играть против «Уотфорда», «Црвены Звезды» и «Ливерпуля». По-видимому, не поможет Льорис сборной Франции в двух матчах квалификации к Евро-2020 – французы сыграют в Исландии, а затем дома против турок.