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    Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен


    3.3
    Голосов: 7
    25.10.2019 14:05
    А год назад те же били «Реал», и это не было случайностью.

    Выступление наших команд в Лиге Европы в этом сезоне – нечто запредельное. «Арсенал» вылетел от клуба из Азербайджана, «Спартак» даже не вышел в осеннюю часть, «Краснодар» и ЦСКА проиграли пять из шести матчей в группе на двоих.

    Если «Краснодар» победой в Турции включился в борьбу за выход из группы, то с ЦСКА, кажется, все ясно. Три поражения с разницей 1:8, ноль очков. Среди 48 клубов Лиги Европы ЦСКА сейчас предпоследний, хуже только «Астана» (ноль очков, 1:9).

    Должно ли это удивлять, учитывая набор игроков в ЦСКА?

    Если посмотреть на состав, то вряд ли можно засомневаться в уровне Акинфеева и Фернандеса – оба ниже определенной планки не опускаются. Дзагоева, Щенникова, Набабкина задействовать не получается из-за травм. Но по остальным футболистам пока много вопросов.

    Виктору Васину уже 31 год, крепким защитником уровня ЦСКА он так и не стал, даже несмотря на защитные реплики Виктора Гончаренко – гораздо больше помнятся его голевые ошибки в важнейших матчах.

    Хердур Магнуссон – пришел из очень среднего клуба английского Чемпионшипа, даже не АПЛ. Он не играет хуже во втором сезоне ЦСКА, он достаточно стабилен, но теряется в евроматчах – очень много ошибок в Лиге Европы, удаление с «Ромой» год назад.

    Звонимир Шарлия – нигде не играл, кроме довольно слабого чемпионата Хорватии. Его уровень скорее показал Шомуродов, когда легко убежал от него и забил третий гол за «Ростов».

    Седрик Гогуа – крайне рискованное приобретение, два года толком не играл в футбол. Потом всего месяц в «Тамбове» – и позвали в ЦСКА. С «Арсеналом» и «Ростовом» есть его вина в пропущенных голах.

    Игорю Дивееву всего 20 лет, провел лишь три матча за «Уфу» и оказался в ЦСКА. Вадиму Карпову вообще 17, и пока тренеры соперников настраивают своих игроков атаковать через его зону.

    Кристиян Бистрович – также пришел из хорватского чемпионата. Полузащитника Яку Бийола взяли из Словении и выпускают только для того, чтобы он в концовке матча сыграл как Вернблум – навязал борьбу вверху.

    Лукас Сантос приехал из Бразилии и до ЦСКА сыграл лишь 13 матчей на высоком уровне. Такума Нисимура пришел из середняка японской Джей-Лиги, а в России за полтора сезона забил всего два мяча.

    Арнор Сигурдссон слегка выделяется из всего списка молодых, к тому же он забивал в очень важных матчах – например, «Реалу», «Роме», «Спартаку». Семь голов в РПЛ за полтора сезона – получше, чем у Нисимуры, но для ЦСКА все равно мало.

    Никола Влашич поразил всех прошлой осенью, чувствовался высокий уровень. А весной хорват сильно сдал. Сейчас он все еще остается лидером ЦСКА (5+3 по «гол плюс пас» в РПЛ), но все равно нестабилен – вроде бы осенью завелся, а летом особо и полезен не был. К тому же много нервничает – видно это и во время матчей, и после них.

    Федор Чалов – не столь эффективен, как в прошлом сезоне, да еще и не в лучшей форме – в последних 14 матчах во всех турнирах, включая «молодежку», он забил всего дважды.

    Есть ли ощущение, что такой состав обязательно должен претендовать на зону ЛЧ в чемпионате России и добиваться успеха в еврокубках? Можно ли ждать этого от игроков из чемпионатов Японии, Словении и Хорватии, к тому же совсем малоопытных? Вряд ли, что и показывают оба сезона.

    Самый уместный вопрос – почему же в прошлом году удалось дважды поколотить «Реал», обыграть, например, «Зенит» и «Спартак», выиграть Суперкубок?

    И ответ тоже очевиден. В отдельных матчах молодая банда Гончаренко может сыграть здорово, но на дистанции этого недостаточно. Суперкубок – это и есть отдельный матч, в чемпионате ЦСКА за пару туров до конца рисковал и из пятерки вывалиться, но спасибо «Спартаку» – финишировал четвертым.

    В Лиге чемпионов ЦСКА фактически только матчи с «Реалом» и удались: «Роме» вчистую проиграли в Риме, дома тоже уступили заслуженно, с чешской «Викторией» набрали лишь одно очко, да и то когда спаслись в Чехии на последних минутах. «Реал» в «Лужниках» упустил массу моментов, а дома у себя играл смешанным составом при странном тренере.

    Но ни в коем случае не следует принижать победы ЦСКА над «Реалом». Все что было у соперника – его проблемы, а эти результаты фанаты ЦСКА будут всегда помнить – много таких побед у российских клубов не бывает и никакими случайностями обе не были. Но на дистанции слишком рано ждать от этого состава стабильно громких результатов и удастся ли дождаться – тоже неизвестно.

    В команду регулярно надо вкладываться. Удачные трансферы зимой 2017-го помогли «Спартаку» выиграть чемпионат России, через пару лет то же самое сделал «Зенит», оба успеха похожи в том плане, что клубы вложились в готовых игроков хорошего уровня, и те здорово помогли. У ЦСКА такой возможности нет, так что периодические провалы никого удивлять не должны. Гораздо интереснее было бы посмотреть, что сможет сделать Виктор Гончаренко с более сильным и опытным составом. С нынешним будет слишком тяжело забраться выше.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 3 ноября 2019, 08:05

      из лидеров премьер -лиги цска самый неудачливый в еврокубках, не считая во многом случайного выигрыша кубка уефа в 2005 году. и до, и после клуб вылетал в основном на начальных стадиях еврокубков.поэтому не хочется, чтобы такой сырой состав слил еще одну еврокубковую кампанию на следующий год

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 27 октября 2019, 19:01

      Гончаренко в отставку. цсга в первую лигу. Позор.

      -3
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      Рейтинг: +152

      sampos 27 октября 2019, 11:08

      Одни "громкие фамилии" с подачи прессы и знатоков всех мастей, да и больше ничего. Ссылка на молодёжь тоже не катит: играют 70 минут, а потом наблюдают футбол со стороны.

      1
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      Рейтинг: +1970

      Niko 25 октября 2019, 23:12

      Очень достойная статья. Как болельщик ЦСКА подписываюсь под каждым словом, но это не повод посыпать голову пеплом, у этого молодняка всё ещё впереди. Половина на синдроме второго сезона, раскусили их оппоненты, главное что они не в полном провале. Победы придут!

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 октября 2019, 21:06

      Финансовые трудности у ЦСКА откуда взялись, кто скажет?
      Ну а что тут поделаешь, остаётся верить в лучшее. Гончаренко не топ-тренер по европейским меркам, но сомнительно, чтобы кто-то из нынешних в РФ получил бы с этим составом больше, чем есть.
      Хотя вот Ференцварош-то нужно было обыгрывать в любом состоянии, и шансов полно было забить.

      2
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      Рейтинг: +12484

      DeStar > Cules2013 25 октября 2019, 22:13

      Ну вот и логично, раз шансов было полно забить, значит тренер ( как и игроки) делают все правильно ,а несколько кривоногих не могут закончить работу до конца. Это как организовать бизнес, по производству чего либо ,и делать продукцию, а потом ипаный грузчик все разобьёт к херам при погрузке в авто)

      3
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      Рейтинг: +1970

      Niko > Cules2013 25 октября 2019, 23:02

      Финансовые трудности от стадиона и проблем гинера с бизнесом с 2014го. Мы не всея руси, поэтому результаты объективны. Но факт одно что эта молодёжь очень перспективна и даже сейчас в нашем посредственном чемпионате конкурентноспособна.
      Пока мы едины мы не победимы!!!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 октября 2019, 17:34

      зато у спартака сильный состав и толку то

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 25 октября 2019, 17:08

      Ну не знаю. Вчера на перемер, Специалист Тихонов, на подводке к матчу ЦСКА- Ференцварош рассказали, что по большому такой результат для армейцев случайность. Это хорошая, сбалансированная и тд и тп команда и то, что рванет сегодня Ференцварош и к бабке не ходи. Выход из группы, дело времени. Что собственно они не могут сказать про Краснодар. Тут все на оборот. Тренер не тренер, а команды то инет там, а то что есть валится на глазах , и выход на Европу это чистая случайность. А я то не спец, я по сравнению с ними вообще страшно сказать кто. И сижу значит чуть не плачу смотрю как сливает великий и могучий ЦСКА и боюсь представить счет в Турции!
      Я не против московских команд и болел то я вчера тоже за армейцев и за Зенит болел и на Спартак недоумевающе смотрел. Это международная арена, там все наши, а не свои и другие!!! Где редакция, это проявление безграмотности и непонимание аудитории в эфире! Какие они специалисты мы уже посмотрели и собственно увидели.

      4
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      Рейтинг: +152

      sampos > Retiremen_VMF 27 октября 2019, 11:22

      С Гончаренко спрос должен быть строгим,- куда у молодых "физика" делась? А горе-специолистов нужно переадресовать на передачи типа "спокойной ночи малыши" или учиться анализы принимать в больничках.

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek 25 октября 2019, 16:41

      Рано рассуждать оо достижениях Гончаренко, его и всех игроков брали на долгосрочную перспективу, чтобы максимально сэкономить. Недовольны ли мы такой игрой ЦСКА? Да. Мы являемся фанатами и хотим лучших результатов для нашего клуба, ноо хотеть не вредно. Через пару лет мб и ЦСКА снова воспрянет, но сейчас мы имеем, что имеем. Возможно найдётся богатый инвестор для ЦСКА и всё станет сразу намного лучше, но на это никто не надеется, поэтому надо радоваться тому, что есть.
      К тому же не стоит забывать, что если из этого состава выйдет что-то стоящее, тоо это большой повод для гордости своим клубом.

      7
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      Рейтинг: +12484

      DeStar > Snek 25 октября 2019, 17:04

      Плюсую. Но что-то в этом сезоне цска хуже чем в прошлом, когда команда якобы сыгрывалась. Хотя стоит признать, что цска очень сильно тупо не везет, вот странная отмазка, идиотская ,но что есть то есть, где чуть ли не каждый второй матч они просто не могут забить, а имеют кучу моментов. Это конечно хоршо ,что моменты есть - значит уровень сыгранности и игры команды достаточно не плох, но если ты не будет забивать хотя бы 1 из 2-3 100% моментов.. то вот получается то что имеет цска.

      3
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      Рейтинг: +4486

      Snek > DeStar 25 октября 2019, 18:41

      Были хорошие комбинации, где-то тупо не везло, где-то не хватило опыта, где-то смелости взять игру на себя, особенно у Чалова.

      1
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      Рейтинг: +701

      Хведя 25 октября 2019, 16:22

      Не вижу, чем бы состав у коней принципиально отличался от состава, дважды обыгравшего "Реал" в ЛЧ. Весь костяк налицо. С приобретениями действительно швах. Например, на кой взяли этого чиполлину Сантоса - я не понял.

      2
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > Хведя 12 ноября 2019, 20:08

      Да, не ЦСКА обыграл Реал. Это Реал фактически "слил" игру страдая фигней на поле. Им эти игры были не нужны, они берегли силы и игроков. По сути можно сказать, что ЦСКА играл с дублем Реала. Сами себе то не врите.

      0
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin 25 октября 2019, 16:12

      - Ахметова в списке видишь?
      - Нет
      - Вот и я не вижу... Но он есть
      ;-)

      3
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin > Salahaddin 25 октября 2019, 16:16

      Михаил Морозов - это творческий псевдоним Ильзата Ахметова, который в свободное от игр и тренировок время занимается спортивной журналистикой. Поэтому визуально его нет в списке, а так он есть ;-)

      1
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