Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

А год назад те же били «Реал», и это не было случайностью.

Выступление наших команд в Лиге Европы в этом сезоне – нечто запредельное. «Арсенал» вылетел от клуба из Азербайджана, «Спартак» даже не вышел в осеннюю часть, «Краснодар» и ЦСКА проиграли пять из шести матчей в группе на двоих.

Если «Краснодар» победой в Турции включился в борьбу за выход из группы, то с ЦСКА, кажется, все ясно. Три поражения с разницей 1:8, ноль очков. Среди 48 клубов Лиги Европы ЦСКА сейчас предпоследний, хуже только «Астана» (ноль очков, 1:9).

Должно ли это удивлять, учитывая набор игроков в ЦСКА?

Если посмотреть на состав, то вряд ли можно засомневаться в уровне Акинфеева и Фернандеса – оба ниже определенной планки не опускаются. Дзагоева, Щенникова, Набабкина задействовать не получается из-за травм. Но по остальным футболистам пока много вопросов.

Виктору Васину уже 31 год, крепким защитником уровня ЦСКА он так и не стал, даже несмотря на защитные реплики Виктора Гончаренко – гораздо больше помнятся его голевые ошибки в важнейших матчах.

Хердур Магнуссон – пришел из очень среднего клуба английского Чемпионшипа, даже не АПЛ. Он не играет хуже во втором сезоне ЦСКА, он достаточно стабилен, но теряется в евроматчах – очень много ошибок в Лиге Европы, удаление с «Ромой» год назад.

Звонимир Шарлия – нигде не играл, кроме довольно слабого чемпионата Хорватии. Его уровень скорее показал Шомуродов, когда легко убежал от него и забил третий гол за «Ростов».

Седрик Гогуа – крайне рискованное приобретение, два года толком не играл в футбол. Потом всего месяц в «Тамбове» – и позвали в ЦСКА. С «Арсеналом» и «Ростовом» есть его вина в пропущенных голах.

Игорю Дивееву всего 20 лет, провел лишь три матча за «Уфу» и оказался в ЦСКА. Вадиму Карпову вообще 17, и пока тренеры соперников настраивают своих игроков атаковать через его зону.

Кристиян Бистрович – также пришел из хорватского чемпионата. Полузащитника Яку Бийола взяли из Словении и выпускают только для того, чтобы он в концовке матча сыграл как Вернблум – навязал борьбу вверху.

Лукас Сантос приехал из Бразилии и до ЦСКА сыграл лишь 13 матчей на высоком уровне. Такума Нисимура пришел из середняка японской Джей-Лиги, а в России за полтора сезона забил всего два мяча.

Арнор Сигурдссон слегка выделяется из всего списка молодых, к тому же он забивал в очень важных матчах – например, «Реалу», «Роме», «Спартаку». Семь голов в РПЛ за полтора сезона – получше, чем у Нисимуры, но для ЦСКА все равно мало.

Никола Влашич поразил всех прошлой осенью, чувствовался высокий уровень. А весной хорват сильно сдал. Сейчас он все еще остается лидером ЦСКА (5+3 по «гол плюс пас» в РПЛ), но все равно нестабилен – вроде бы осенью завелся, а летом особо и полезен не был. К тому же много нервничает – видно это и во время матчей, и после них.

Федор Чалов – не столь эффективен, как в прошлом сезоне, да еще и не в лучшей форме – в последних 14 матчах во всех турнирах, включая «молодежку», он забил всего дважды.

Есть ли ощущение, что такой состав обязательно должен претендовать на зону ЛЧ в чемпионате России и добиваться успеха в еврокубках? Можно ли ждать этого от игроков из чемпионатов Японии, Словении и Хорватии, к тому же совсем малоопытных? Вряд ли, что и показывают оба сезона.

Самый уместный вопрос – почему же в прошлом году удалось дважды поколотить «Реал», обыграть, например, «Зенит» и «Спартак», выиграть Суперкубок?

И ответ тоже очевиден. В отдельных матчах молодая банда Гончаренко может сыграть здорово, но на дистанции этого недостаточно. Суперкубок – это и есть отдельный матч, в чемпионате ЦСКА за пару туров до конца рисковал и из пятерки вывалиться, но спасибо «Спартаку» – финишировал четвертым.

В Лиге чемпионов ЦСКА фактически только матчи с «Реалом» и удались: «Роме» вчистую проиграли в Риме, дома тоже уступили заслуженно, с чешской «Викторией» набрали лишь одно очко, да и то когда спаслись в Чехии на последних минутах. «Реал» в «Лужниках» упустил массу моментов, а дома у себя играл смешанным составом при странном тренере.

Но ни в коем случае не следует принижать победы ЦСКА над «Реалом». Все что было у соперника – его проблемы, а эти результаты фанаты ЦСКА будут всегда помнить – много таких побед у российских клубов не бывает и никакими случайностями обе не были. Но на дистанции слишком рано ждать от этого состава стабильно громких результатов и удастся ли дождаться – тоже неизвестно.

В команду регулярно надо вкладываться. Удачные трансферы зимой 2017-го помогли «Спартаку» выиграть чемпионат России, через пару лет то же самое сделал «Зенит», оба успеха похожи в том плане, что клубы вложились в готовых игроков хорошего уровня, и те здорово помогли. У ЦСКА такой возможности нет, так что периодические провалы никого удивлять не должны. Гораздо интереснее было бы посмотреть, что сможет сделать Виктор Гончаренко с более сильным и опытным составом. С нынешним будет слишком тяжело забраться выше.