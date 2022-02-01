Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

Есть вероятность, что один из зимних новичков «Барселоны» не попадет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

Это произойдет, если клуб подпишет форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

В случае трансфера габонца в составе каталонцев будет четыре новых футболиста, а дозаявить на ЛЕ посреди сезона можно не более трех игроков.

AS пишет, что Ферран Торрес точно будет в заявке «Барсы» на ЛЕ. Шансы Дани Алвеса и Адама Траоре на попадание в список достаточно высоки из-за проблем команды справа в обороне и на флангах атаки. Таким образом, не заявят, вероятно, Обамеянга.