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    Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

    Есть вероятность, что один из зимних новичков «Барселоны» не попадет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

    Это произойдет, если клуб подпишет форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    В случае трансфера габонца в составе каталонцев будет четыре новых футболиста, а дозаявить на ЛЕ посреди сезона можно не более трех игроков.

    AS пишет, что Ферран Торрес точно будет в заявке «Барсы» на ЛЕ. Шансы Дани Алвеса и Адама Траоре на попадание в список достаточно высоки из-за проблем команды справа в обороне и на флангах атаки. Таким образом, не заявят, вероятно, Обамеянга.

    • Соперник «Барселоны» по ЛЕ – «Наполи».
    • Команды сыграют 17 февраля в Испании и 24 февраля в Италии.

    Источник: AS

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      gersi 1 час назад

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