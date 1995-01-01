Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»

«Барселона» определилась с заявкой на матч 23-го тура Примеры против «Атлетико». В него попали новички Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре.

Также в списке нападающий Усман Дембеле, который летом станет свободным агентом.

Матч «Барселона» – «Атлетико» начнется в 18:15 по Москве.

Команды занимают 5-е и 4-е место в таблице соответственно.

Траоре и Обамеянг пришли из АПЛ.

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