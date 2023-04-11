Роналду, Ибрагимович и еще пять футболистов, превратившихся в крутых атлетов

У меня внучек тоже жирок сбросил, пару неделек с юношами Реала потренировался и понял что он слабоват, через полгода весь жирок согнал одни мышцы, уже с мужиками несколько игр сгонял в 14 лет третьем,в дивизионе.... но пока слабоват для сильных команд....
Почти все игроки в течение карьеры работают над своим телом, но лишь единицы добиваются глобальных результатов.
Много ли вы вспомните футболистов, которые за счет тренировок изменились до неузнаваемости?
У нас есть семь ярких примеров.
3. Серхио Рамос
4. Адама Траоре
6. Леон Горецка
Фото: твиттер Half Virgin