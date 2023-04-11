Роналду, Ибрагимович и еще пять футболистов, превратившихся в крутых атлетов

Почти все игроки в течение карьеры работают над своим телом, но лишь единицы добиваются глобальных результатов.

Много ли вы вспомните футболистов, которые за счет тренировок изменились до неузнаваемости?

У нас есть семь ярких примеров.

1. Криштиану Роналду

2. Златан Ибрагимович

3. Серхио Рамос

4. Адама Траоре

5. Рио Фердинанд

6. Леон Горецка

7. Алексис Санчес

Фото: твиттер Half Virgin