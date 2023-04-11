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    Роналду, Ибрагимович и еще пять футболистов, превратившихся в крутых атлетов

    Почти все игроки в течение карьеры работают над своим телом, но лишь единицы добиваются глобальных результатов.

    Много ли вы вспомните футболистов, которые за счет тренировок изменились до неузнаваемости?

    У нас есть семь ярких примеров.

    1. Криштиану Роналду

    2. Златан Ибрагимович

    3. Серхио Рамос

    4. Адама Траоре

    5. Рио Фердинанд

    6. Леон Горецка

    7. Алексис Санчес

    Фото: твиттер Half Virgin

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2023 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67849

      portero 4 часа назад

      У меня внучек тоже жирок сбросил, пару неделек с юношами Реала потренировался и понял что он слабоват, через полгода весь жирок согнал одни мышцы, уже с мужиками несколько игр сгонял в 14 лет третьем,в дивизионе.... но пока слабоват для сильных команд....

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