Испанец Франк Артига стал главным тренером московской «Родины-2» из Второй лиги.

«В рамках нашей стратегии развития 2023 год должен ознаменоваться органичным появлением в структуре клуба, в том числе академии, высококвалифицированных зарубежных тренеров», – пояснила назначение «Родина».

«Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны», выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании, внес весомый вклад в подготовку таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави, Карлес Перес, Хави Симонс и многих других. Трансферная стоимость игроков, подготовленных Артигой, составляет почти полмиллиарда евро». – сказал спортивный директор «Родины» Алексей Зинин.

Основную команду «Родины» в Первой лиге возглавляет Дмитрий Парфенов.

Артига сменил в «Родине-2» Александра Лактионова.

«Родина-2» закончила осенний отрезок Второй лиги на 3-м месте в своей группе.

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