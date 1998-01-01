Траоре обвел за сезон 145 человек. Это рекорд среди топ-пяти лиг Европы

Я часто смотрю матчи Вулвз. Тут нужно важное замечание - он их часто не обводил, а просто оббегал на скорости. Траоре сейчас перестарался с физикой, перекачался, из-за этого стал более неповоротливым, больше надеется на скорость и таранную игру, чем реально на финты. Хотя парень очень талантливый.
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре по ходу сезона обводил 145 разных соперников. Это наибольший показатель среди все топ-пяти европейских лиг.
Футболиста хочет вернуть «Барселона». Траоре на трансферном рынке оценивается в 28 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ Траоре забил четыре гола, сделал семь результативных передач.
- «Вулверхэмптон» в таблице идет шестым.
- Сезон приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.