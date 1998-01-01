Траоре обвел за сезон 145 человек. Это рекорд среди топ-пяти лиг Европы

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре по ходу сезона обводил 145 разных соперников. Это наибольший показатель среди все топ-пяти европейских лиг.

Футболиста хочет вернуть «Барселона». Траоре на трансферном рынке оценивается в 28 миллионов евро.