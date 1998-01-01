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    Траоре обвел за сезон 145 человек. Это рекорд среди топ-пяти лиг Европы

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре по ходу сезона обводил 145 разных соперников. Это наибольший показатель среди все топ-пяти европейских лиг.

    Футболиста хочет вернуть «Барселона». Траоре на трансферном рынке оценивается в 28 миллионов евро.

    • В сезоне АПЛ Траоре забил четыре гола, сделал семь результативных передач.
    • «Вулверхэмптон» в таблице идет шестым.
    • Сезон приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

    Источник: сообщество «Туманный Альбион» в VK

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9719

      Cules2013 22 минуты назад

      Я часто смотрю матчи Вулвз. Тут нужно важное замечание - он их часто не обводил, а просто оббегал на скорости. Траоре сейчас перестарался с физикой, перекачался, из-за этого стал более неповоротливым, больше надеется на скорость и таранную игру, чем реально на финты. Хотя парень очень талантливый.

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