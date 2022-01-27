«Барса» арендует Траоре у «Вулверхэмптона» до конца сезона (Жерар Ромеро)

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре перейдет в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб согласовал аренду 26-летнего вингера до конца сезона на выгодных условиях.

Траоре перейдет в «Барсу» из-за ситуации с Усманом Дембеле, который отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от матчей.

Траоре – воспитанник «Барселоны».

Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.

Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.

«Тоттенхэм» близок к покупке Траоре из «Вулверхэмптона» за 20 миллионов (The Athletic)