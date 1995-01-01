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    «Барса» арендует Траоре у «Вулверхэмптона» до конца сезона (Жерар Ромеро)

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре перейдет в «Барселону».

    По информации журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб согласовал аренду 26-летнего вингера до конца сезона на выгодных условиях.

    Траоре перейдет в «Барсу» из-за ситуации с Усманом Дембеле, который отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от матчей.

    • Траоре – воспитанник «Барселоны».
    • Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.

    «Тоттенхэм» близок к покупке Траоре из «Вулверхэмптона» за 20 миллионов (The Athletic)

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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