Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Тоттенхэм» близок к покупке Траоре из «Вулверхэмптона» за 20 миллионов (The Athletic)

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре близок к переходу в «Тоттенхэм». Стороны почти согласовали трансфер испанца за 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Лондонцы планируют использовать Траоре не в нападении, а на позиции правого защитника-латераля.

    • В сезоне АПЛ Траоре провел 19 матчей, 1 гол.
    • Траоре – лучший дриблер сезона АПЛ.
    • В распоряжении лондонцев сейчас есть 2 правых защитника: Эмерсон и Мэтт Доэрти.

    Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

    Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

    Сын Аленичева перешел в португальский клуб

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2022 19:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93143
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68544
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru