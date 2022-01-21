«Тоттенхэм» близок к покупке Траоре из «Вулверхэмптона» за 20 миллионов (The Athletic)

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре близок к переходу в «Тоттенхэм». Стороны почти согласовали трансфер испанца за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Лондонцы планируют использовать Траоре не в нападении, а на позиции правого защитника-латераля.
- В сезоне АПЛ Траоре провел 19 матчей, 1 гол.
- Траоре – лучший дриблер сезона АПЛ.
- В распоряжении лондонцев сейчас есть 2 правых защитника: Эмерсон и Мэтт Доэрти.
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Источник: The Athletic