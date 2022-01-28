Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо)

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре продолжит карьеру в «Барселоне».
По информации журналист Фабрицио Романо, 26-летний вингер уже прилетел в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом. «Барса» арендует Траоре с опцией выкупа за 30 миллионов евро.
Стороны также согласовали предварительный пятилетний контракт, который вступит в силу, если «Барса» решит выкупить игрока в июне.
- Траоре – воспитанник «Барселоны».
- Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо