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    Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо)

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре продолжит карьеру в «Барселоне».

    По информации журналист Фабрицио Романо, 26-летний вингер уже прилетел в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом. «Барса» арендует Траоре с опцией выкупа за 30 миллионов евро.

    Стороны также согласовали предварительный пятилетний контракт, который вступит в силу, если «Барса» решит выкупить игрока в июне.

    • Траоре – воспитанник «Барселоны».
    • Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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